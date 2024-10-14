壓力是現代人無法避免的問題，無論是工作、學業、家庭還是人際關係，都可能帶來沉重的壓力。如果壓力無法有效紓解，會對身心健康造成不良影響，導致情緒失控、頭痛、失眠和消化不良等問題。台中臻品中醫中醫師田騏嘉認為，長期累積壓力會阻礙氣血運行，使經絡失衡。因此，學會釋放壓力對保持健康至關重要。
田騏嘉畢業於中國醫藥學院，因有感於偏鄉醫療資源不足，畢業後毅然選擇到埔里基督教醫院服務。前後六年，因為深感孩子的童年只有一次，為了陪伴小孩成長才返回台中，並加入臻品中醫，主治胃酸逆流與皮膚病等，增強臻品中醫醫師陣容。
田騏嘉表示，中醫有一個簡單的自我紓壓方法，是從腹部中央沿著肋骨下緣往外刮動。這個動作有助於疏肝理氣，特別適合因壓力導致胃部不適或腹脹的人。肝主疏泄，當壓力過大時，肝氣容易鬱結，影響消化功能。通過這種刮肋骨的動作，可以促進肝氣流通，達到紓解壓力的效果。無論是在家中還是工作中，這個方法都能隨時使用，幫助排解壓力。
田騏嘉說，另一個有效的中醫紓壓手法是按摩內關穴。內關穴位於手腕內側，距手掌約三指寬的地方。輕輕刮動內關穴往下，能幫助調節情緒、減輕焦慮，並緩解壓力引起的心悸和失眠。內關穴與心包經絡相連，能有效調節自律神經，適合長期處於高壓狀態的人。
除了經絡按摩，心態調整也非常重要。田騏嘉表示，古語「放下屠刀，立地成佛」提醒我們，要學會放下內心的執念和壓力。壓力往往來自我們對完美的過度追求和對未來的過多擔憂。當我們放下焦慮，以平和的心態面對生活，壓力自然會減少。Email: fineherbsoap@gmail.com
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田騏嘉表示，中醫有一個簡單的自我紓壓方法，是從腹部中央沿著肋骨下緣往外刮動。這個動作有助於疏肝理氣，特別適合因壓力導致胃部不適或腹脹的人。肝主疏泄，當壓力過大時，肝氣容易鬱結，影響消化功能。通過這種刮肋骨的動作，可以促進肝氣流通，達到紓解壓力的效果。無論是在家中還是工作中，這個方法都能隨時使用，幫助排解壓力。
田騏嘉說，另一個有效的中醫紓壓手法是按摩內關穴。內關穴位於手腕內側，距手掌約三指寬的地方。輕輕刮動內關穴往下，能幫助調節情緒、減輕焦慮，並緩解壓力引起的心悸和失眠。內關穴與心包經絡相連，能有效調節自律神經，適合長期處於高壓狀態的人。
除了經絡按摩，心態調整也非常重要。田騏嘉表示，古語「放下屠刀，立地成佛」提醒我們，要學會放下內心的執念和壓力。壓力往往來自我們對完美的過度追求和對未來的過多擔憂。當我們放下焦慮，以平和的心態面對生活，壓力自然會減少。Email: fineherbsoap@gmail.com