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▲中共解放軍展開「聯合利劍-2024B圍台軍演」 。（圖／翻攝自微博）

中國解放軍東部戰區今（14）日凌晨宣布將發動於台灣周邊海、空域從事「聯合利劍B」圍台軍演，更透過官媒「挑釁越甚，勒得越緊」，引起國際關注；中國國台辦今也沒閒著，先是在午間公布新一波「頑固台獨分子」名單，下午稍早又宣布此次軍演並非「針對廣大台灣同胞」，而是針對「賴清德編造『台獨』謬論以及外部勢力干涉」。中國國台辦發言人陳斌華週一下午表示，中國人民解放軍東部戰區今天組織戰區陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台灣海峽、台島（指台灣）北部、台島南部、台島以東，開展「聯合利劍一2024B」演習。他稱這是針對賴清德不斷編造「台獨」謬論、宣揚分裂主張的堅決懲戒，也是對「台獨」分裂勢力謀「獨」挑釁的有力震懾，更是「捍衛國家主權和領土完整的正義之舉」。接著他表示，自賴清德就任以來頑固堅持「台獨」分裂立場，大肆販賣其「台獨」主張，嚴重挑釁一個中國原則，勾連外部勢力不斷進行謀「獨」挑釁，嚴重破壞兩岸關係，嚴重威脅台海和平穩定，他重申「『台獨』與台海和平水火不容，如果賴清德當局執迷不悟，繼續謀「獨」挑釁，將把台灣民眾推向災難深淵。」陳斌華再稱，軍演針對的是「台獨」份子的分裂行徑和外部勢力干涉，絕非針對廣大台灣同胞，「我們解決台灣問題、完成國家統一的意志堅如磐石，維護國家主權和領土完整的能力堅不可摧，懲治謀『獨』挑釁、粉碎分裂圖謀的行動堅決有力。」最後，他也呼籲，「希望廣大台灣同胞堅守民族大義、順應歷史大勢，充分認清『台獨』分裂的極端危險性、危害性，堅決反對『台獨』分裂和外來干涉，堅定守護中華民族共同家園，與大陸同胞攜手共創國家統一、民族復興的美好未來」。國台辦週一中午才新公布一波「頑固台獨分子」名單，陳斌華稱經過認真核查、甄別兩岸民眾提供的「台獨」頑固分子線索，決定依法對沈伯洋、曹興誠和「黑熊學院」實施懲戒，還說希望廣大台灣同胞擦亮眼睛，認清「台獨」的極端危險性、危害性，自覺與「黑熊學院」及沈伯洋、曹興誠等「台獨」頑固分子劃清界限，堅決反對「台獨」分裂行徑。