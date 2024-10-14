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台鋼雄鷹於10月10日在高雄澄清湖棒球場結束本季最終戰後，以49勝70敗1和、0.412勝率，結束雄鷹元年一軍球季。球隊經過短暫休息之後，即將在10月16日展開秋訓。秋訓開始前，球團今（14）日公布不續約名單，包含投手蕭柏頤、陳翊瑄、張竣凱、鄧佳安、翁瑋均、捕手邱邦、內野手馬許晧以及外野手曾宸佐，以使選手們能及早規劃職涯，並另尋其他發展機會。球團感謝這群不管是創隊以來，或是途中加入的選手這段時間的貢獻，陪伴台鋼雄鷹這支新球隊一同成長，也祝福未來一切順利、有更好發展。未來台鋼雄鷹也會持續努力組織更堅強完整戰力，為明年新球季做好準備。翁瑋均是2018年Lamigo桃猿隊（現為樂天桃猿）選秀第一指名，去年8月季中台鋼雄鷹與樂天桃猿完成交易，雄鷹用林子偉與桃猿交易，換來王溢正、翁瑋均、藍寅倫和王柏融契約權轉讓。現年25歲的翁瑋均今年球季都待在二軍，12場出賽都擔任後援，主投14局失掉2分（1分責失），戰績2勝0敗、防禦率0.64，前一次在一軍出賽已經是2022年賽季，當時他還效力於樂天桃猿。