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▲阿嬌纖瘦狀態美若天仙。（圖／翻攝自微博）

▲阿嬌身材回復到3年前豐腴的模樣。（圖／廢柴野子微博）

▲阿嬌當年上陸綜胖到脖子消失。（圖／優酷YouTube）

香港女星阿嬌（鍾欣潼）體態忽胖忽瘦，5月在節目透露成功減掉15公斤，怎料，近日她所屬的女團Twins在大陸舉辦巡迴演唱會，阿嬌身形明顯圓了一圈，疑似復胖，網友力挺：「她只靠臉就夠了，不需要身材焦慮！」Twins近期在大陸各地巡演，微博流竄一段阿嬌載歌載舞的影像，只見她綁雙辮子，穿馬甲式上衣，搭配金蔥熱褲、膝上長靴，不但臉型豐潤，露出的手臂、大腿也較為粗壯，腰身也消失，還被觀眾指出唱歌走音、氣息不足、跳舞「划水」，只是做做動作。對於阿嬌的舞台表現，網友無情批評：「身材管理沒有，業務能力沒有，只有天天吹神顏的大通稿，但是能大開特開演唱會撈金」、「給人一種錢很容易賺的感覺，其實跳不動可以不跳」、「唱得非常災難」、「胖不胖放一邊，這舞跳的就是划水啊，毫無美感」、「她甚至都懶得動！」不過也有網友反擊：「胖瘦並不重要，身體健康，心理健康就很美」、「内娛難道只許整容不許胖嗎」、「她基本心理自由了！不需要人管」、「胖過但沒醜過」、「有這個天然顏值，胖瘦又有什麼關係？不是粉絲，但覺得她真的很美啊！」阿嬌2021年上節目《怦然心動20歲》，身材發福、臉蛋圓潤、下盤變寬，讓外界大吃一驚，陸媒推估至少增肥18公斤，與精修照片相差頗大，好姐妹阿Sa（蔡卓妍）回應阿嬌發胖一事：「其實她很健康，只是賀爾蒙失調，始終都是女孩子，這種東西不要講太多，不要給她壓力，最重要的是開心健康。」