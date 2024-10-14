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▲統一獅資深戰將陳鏞基掃出二壘安打帶動攻勢。（圖／統一獅提供）





（更新時間20：46）中職季後挑戰賽G3，統一7-ELEVEn獅今（14）日移師主場台南棒球場迎戰樂天桃猿，獅隊派出本季中職勝投王勝騎士，樂天則是推派肯特掛帥先發，結果僅投1.2局失掉4分（3責失），4局下樂天守備發生烏龍，給了對手擴大領先機會，不僅如此，樂天打線嚴重卡彈，6局還沒有擊出安打，守備還出現3次失誤，目前統一獅8：0領先樂天桃猿。首局上勝騎士投出三上三下，首局下獅隊馬上有攻勢，林佳緯、邱智呈先後敲出安打，跑者攻佔一、三壘，近況打擊低迷的陳傑憲擊出內野滾地球，往本壘衝的林佳緯遭觸殺出局，接著陳鏞基掃出二壘安打，一棒打回2分，隨後胡金龍安打再下一城，獅隊以3：0領先樂天桃猿。此外，陳晨威在首局下守備時，直接撞上外野全壘打牆倒地，一度出動擔架，所幸並無大礙。2局下統一獅攻勢再起，林佳緯擊出一壘方向滾地球，林智平守備失誤，林佳緯一路衝上二壘，樂天桃猿提出挑戰，經重播輔助判決維持原判，在兩出局後，陳傑憲終結8打數沒有安打的低潮，終於擊出今年季後賽首安，帶有1分打點。此時樂天換下肯特，改由邱駿威接替登板，成功阻止獅隊擴大領先。4局下林祖傑安打上壘，在一出局後，邱智呈從樂天第3任投手黃子鵬手中掃出深遠二壘安打，林祖傑跑回獅隊第5分，接著陳傑憲擊出二壘方向滾地球，怎料樂天守備搞烏龍，林智平站在接球路線上，變成內野安打，形成一、三壘有人，陳鏞基把握機會以高飛犧牲打再下一城，潘傑楷安打繼續補刀，獅隊擴大至7：0領先。6局下樂天大幅變陣，並換上黃偉晟接替投球，但依舊擋不住猛獅打線，潘傑楷扛出直擊全壘打牆的二壘安打，接著胡金龍敲出安打，潘傑楷趁樂天守備瑕疵回壘得分，統一8：0領先。此戰勝騎士投出6局無安打比賽，7局上陳晨威敲安終於突破。