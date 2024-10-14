隨著俄羅斯帝王蟹產季來臨，活體帝王蟹大幅降價約四成，從一斤2300元下滑至1600元，看來很有吸引力。然而內行人知道，活體帝王蟹可食用部位僅佔總重量約4成，其餘6成是無法食用的主殼與內臟。相比之下，冷凍帝王蟹腿在捕撈後急速冷凍，完美鎖住鮮甜與緊實肉質，又能省下不可食用部份的負擔，每斤約1000元，競爭力完勝，消費者更能享受物超所值美味。
以台中匠極緻鍋物為例，因為是擁有80多年海鮮烹調經驗的新天地集團旗下品牌，最擅嚴選食材，成立一年來，一直選擇冷凍帝王蟹腿，尤其是4L級別，能讓消費者享受最佳的鮮甜口感，並避免因殼與內臟造成的浪費，很能獲得講究品質與性價比消費者的該可，自5月推出帝王蟹鍋物以來，銷售穩定增長，每月增幅約15%，累計已售出近千套，預期冬季將迎來銷售高峰。
業者表示，市場M型化趨勢愈加顯著，頂級食材與平價選擇之間的差距日益擴大，隨著市場對高品質海鮮需求持續升高，「匠極緻鍋物」精益求精，18日起換菜單，推出的「龍王七品盛合」，以限量方式呈現，為饕客獻上更頂級的鍋物體驗。
「龍王七品盛合」集結稀有深海4L級帝王蟹腿，以及澳洲活體水姑娘龍蝦等七種頂級食材，包括南非活鮑魚、日本播磨灘生蠔、北海道生食級干貝、紋甲花枝及台灣文蛤，搭配日式本估節鍋湯底，極致海鮮風味層層釋放，讓味蕾享受前所未有的饗宴。雙人套餐市價7000元，限量嚐鮮價4580元，65折優惠，讓饕客盡享頂級海鮮饗宴。
此外，為了讓更多顧客能盡享美味，「匠極緻鍋物」加碼推出限時優惠，即日起，加入Line@好友即可領取兌換券，免費品嚐日本F1國產牛一份。當月壽星來店用餐，選擇任一款套餐(除商業午餐外)，即可招待台灣華佗雞一份。Line＠好友https://lin.ee/OAdQlJy
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「龍王七品盛合」集結稀有深海4L級帝王蟹腿，以及澳洲活體水姑娘龍蝦等七種頂級食材，包括南非活鮑魚、日本播磨灘生蠔、北海道生食級干貝、紋甲花枝及台灣文蛤，搭配日式本估節鍋湯底，極致海鮮風味層層釋放，讓味蕾享受前所未有的饗宴。雙人套餐市價7000元，限量嚐鮮價4580元，65折優惠，讓饕客盡享頂級海鮮饗宴。
此外，為了讓更多顧客能盡享美味，「匠極緻鍋物」加碼推出限時優惠，即日起，加入Line@好友即可領取兌換券，免費品嚐日本F1國產牛一份。當月壽星來店用餐，選擇任一款套餐(除商業午餐外)，即可招待台灣華佗雞一份。Line＠好友https://lin.ee/OAdQlJy