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▲盒裝雞蛋其實並非從前兩端尖角的釘書針處打開，而是應該從盒子後方連接處的虛線撕開。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲無論選購的雞蛋為散裝或盒裝洗選雞蛋，應該優先挑選大小適中、外殼較厚、蛋殼光滑較新鮮的雞蛋。（圖／記者葉政勳攝）

常見賣場販售的盒裝雞蛋，買回家後想打開料理，卻被難開的包裝盒搞得心浮氣躁。就有一名在餐廳打工的網友分享，其實盒裝雞蛋只要從後方沿著虛線撕開，就能夠輕鬆快速地打開，小妙招曝光後，讓將近5000名網友驚喊：「我現在才知道，22歲白活了！」一名網友在Threads上發文，她表示在餐廳打工學到的生活小常識，，「我活了26年才知道⋯主廚當面撕給我看的時候，我也是瞳孔地震。」貼文一出，不少網友驚喊，、「我每次開都生氣，什麼爛包裝」、「我現在才知道，22歲白活了」、「每次都把塑膠殼扯破，拆到生氣蛋還會破掉」。不過，也有人建議還是使用剪刀較為安全，「小提醒：不是每一個品牌都可以撕的唷」、、「常常撕不到3分之一就斷掉，後來索性多拿剪刀剪」。至於如何挑選蛋，振興醫院營養治療科營養師涂蒂雅曾透露，無論選購的雞蛋為散裝或盒裝洗選雞蛋，，在保藏方面建議可以用一個專門的盒子放雞蛋，或是以塑膠盒或塑膠袋一起存放，保存效果更好。