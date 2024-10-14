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▲當年王子與蕭敬騰在球場上打球時，就看過Summer的身影出現在場邊，毫不知情的他當時只覺得：「經紀人盯好緊！」如今細細想來才恍然大悟，Summer當時是以「女友」身分現身，而非「盯緊緊」的經紀人。（圖／prince_pstar IG）

▲蕭敬騰、Summer世紀婚禮昨天舉辦完畢，十分珍視這段感情的兩人在昔日交往時，也都不曾身邊的好友、家人提及彼此。（圖／喜鵲提供）

金曲歌王蕭敬騰與經紀人Summer（林有慧）低調相戀，愛情長跑16年後終於在去年修成正果、登記結婚，昨（13）日才補辦婚禮。婚宴現場大咖雲集，前後吸引了超過600位圈內外好友參與見證，場面相當熱鬧，其中身為賓客之一的王子（邱勝翊）也悄悄在社交平台分享，Summer多年前令他相當不解的「一舉動」，如今想來才終於恍然大悟。蕭敬騰與王子、周杰倫、羅志祥等一眾娛樂圈藝人，因同樣熱愛籃球而結緣，私下也常約出來「單挑」，關係十分密切融洽。而與蕭敬騰結為球友10多年的王子昨日出席好兄弟的婚禮後，深受感動的他不僅曬出一系列現場合照，今（14）日稍早也在IG寫下10多年前在球場偶遇Summer的趣聞，透露蕭敬騰與Summer的戀情其實早有端倪。原來多年前還不知道兩人神秘戀情的王子，與蕭敬騰在球場上打球時，就看過Summer的身影出現在場邊，毫不知情的他當時只覺得：「經紀人盯好緊！」時隔多年，如今細細想來才恍然大悟，Summer當時是以「女友」身分現身，欣賞男友打球，而非「盯緊緊」的經紀人。見證好友重要時刻後，王子也不忘在文中送上祝福：「恭喜老蕭和Summer姐！好棒的婚禮，大家都因為你們的貼心細心而很開心！」希望小倆口能永遠幸福。蕭敬騰與Summer相識、相戀超過17年，十分珍視這段感情的兩人昔日交往時，連身邊的好友、家人都不曾提及，即使傳出緋聞多年也不曾正面回應。直到去年6月Summer生日時，蕭敬騰才正式求婚，並深情告白妻子：「現在開始我要讓全世界知道，Mama妳從來就不是一個人，我要替妳分擔辛苦，希望這一天沒有讓妳等太久！從今天開始我要用力，用我一生去愛妳」