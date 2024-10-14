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▲田媽媽「記憶中的那一味」傳承新食代選拔揭曉年度12道入選名單。（圖／記者陳美嘉攝，2024.10.14）

▲113年田媽媽全新12味結果揭曉，豐富田媽媽美食地圖。（圖／主辦單位提供）

113年度田媽媽「記憶中的那一味」傳承新食代選拔今（14）日於高雄餐旅大學舉辦，揭曉年度12道入選名單。此次選拔著重「友善的特色風土食材」、「獨家的在地美味餐點」、「共感的飲食文化故事」等三大面向。評審長南開科大助理教授李耀堂表示，這次競賽不僅關乎餐點的風味和技巧，更關乎食物背後所傳遞的記憶與情感，透過田媽媽餐點的情境布置、說菜，展現食材、餐點、農村風土與人之間的連結，帶大家一同聆聽與品味那些記憶中的美食，聽在地故事、品在地美食。農業部自民國90年開始輔導成立「田媽媽」品牌，歷經20多年，各地已超過百家「田媽媽」成立；因應大環境變遷，農業部重新定位田媽媽品牌輔導政策，擴大輔導對象，並結合休閒農業旅遊，推展食農教育，進而創造在地就業機會，提升農林漁畜產品附加價值及農漁村經濟，目前共計有105家田媽媽。為了整合兼具食農教育推手角色的「田媽媽」共同推廣農村料理，行銷區域特色農產業及飲食文化，創新綠色產業政策與食農教育推廣量能，農業部自112年起舉辦「記憶中的那一味」傳承新食代選拔，選出12道兼具推廣在地食材、傳承在地飲食文化與溫度的餐點，以及代表各地區的農村風土與人情。農業部農村發展及水土保持署副署長蘇茂祥指出，希望能逐步打造屬於臺灣的農村美食地圖，並邀請民眾跟著田媽媽美食地圖到農村旅遊，品嘗農村料理，深入瞭解各地農村文化。為了展現加值傳統智慧和料理記憶呈現，將安排本次獲選的12味(12家)田媽媽與具飯店背景或國際金牌得獎主廚，搭配長期在地陪伴輔導師與飲食作家，在未來2個月內進行共學與交流。在原有餐點上加強擺盤、配菜、配色與場域軟體對食材背景、餐飲記憶的傳遞，未來民眾到田媽媽享用餐點時，能更深刻感受在地農村飲食文化與記憶中的那一味。