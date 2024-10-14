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▲13日晚間，嘉義市66歲江姓男子，騎乘機車紅燈路口右轉，女警見狀隨即上前攔查，未料江男未停下受檢，遭熱心民眾合力逮捕。（圖／翻攝畫面）

13日晚間，嘉義市一名66歲江姓男子，騎乘機車紅燈路口右轉，女警見狀隨即上前攔查，未料江男未停下受檢，反而繞進小巷弄企圖擺脫女警，女警一路鳴笛，有熱心民眾見狀，隨即上前幫忙攔住江男，之後女警詢問江男是否酒駕，江男坦承有飲酒，酒測值超過法定標準，訊後被依依公共危險罪嫌送辦。而事發過程也被拍下，PO到臉書社團「綠豆嘉義人」。據了解，嘉義二分局新南所員警，13日晚間，執行路口安全大執法勤務，當時女警發現江男騎乘機車，於興業東路段紅燈右轉違規，但江男未理會女警攔查，竟直接跑給女警追，雙方追逐至至體育路口攔停，有4、5位熱心民眾見狀，隨即衝上前協助，攔下江男不讓離去，有人抓機車、有人抓住騎士大喊「下車！下車！」，這時江男才坦承有酒駕，經測試，其酒測值超過法定標準，依違反公共危險罪現行犯逮捕，並移送嘉義地檢署偵辦。警方同時也非常感謝民眾見義勇為，同時呼籲酒後開車、傷人害己，對於酒駕零容忍，將持續酒後駕車執法作法，以保障用路人生命身體安全。