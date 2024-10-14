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▲中台灣農業行銷展售會19日雲林登場，今日由台中市長盧秀燕、雲林縣長張麗善聯合舉辦展前宣傳會。（圖／記者金武鳳攝，2024.10.14)

▲中台灣農業行銷展售會19日雲林登場，今日由台中市長盧秀燕、雲林縣長張麗善聯合舉辦展前宣傳會。（圖／記者金武鳳攝，2024.10.14)

▲中台灣農業行銷展售會19日雲林登場，今天在台中舉辦展前宣傳會，市長盧秀燕品嘗古坑咖啡大讚香醇。（圖／記者金武鳳攝，2024.10.14)

由中台灣7縣市聯手舉辦的中台灣農業行銷展售會，以及雲林國際農業機械暨資材展，19日起一連3天在雲林虎尾高鐵特定區登場。今(14)日台中市長盧秀燕與雲林縣長張麗善在台中舉辦展前宣傳會。盧市長表示，團結力量大，7縣市一起展售各自農特產品，物美價廉、高CP值歡迎採購。張麗善則強調，活動可望吸引逾50萬人次，歡迎大家搭高鐵到雲林參觀採購。盧市長表示，台灣農業機械暨資材協會理事長林裕國，以及雲林縣長張麗善十分愛護雲林，而台中位置適中，因此選擇在台中舉行記者會，希望提高雲林能見度，「只是活動是在雲林舉辦，不要跑錯了」。農業是國之大本，關係到人民的生存，雲林以農立本，這次中台灣農業行銷展售會，結合雲林連續18年舉辦的雲林國際農業機械暨資材展，可望吸引更多人潮，強化整體經濟效益。盧市長說明，中台灣農業行銷展售會為中台灣區域治理平台重要活動，由台中市、南投縣、苗栗縣、彰化縣、雲林縣、新竹市及嘉義市共同辦理，7縣市團隊出擊，以「雲林良品」、「台中領鮮」、「品味南投」、「豐味苗栗」、「彰化優鮮」、「竹風好市」及「幸福嘉義」為主軸，設置縣市特色農產館，帶動中台灣經濟發展，歡迎大家到雲林參觀採購。雲林縣長張麗善指出，雲林縣政府致力推動智慧農業、智慧漁業等，進一步達到永續農業目標。雲林國際農業機械暨資材展舉辦第18屆，提供農業機械發展、研發交流及媒合的平台，規模越來越龐大，去年大約有1200個攤位。這次中台灣農業行銷展售會結合雲林國際農業機械暨資材展，行銷農產品同時也推廣農業機械，期望創造更多機會。此外，雲林縣也是毛巾的故鄉，歡迎民眾逛完展後也多多支持雲林毛巾業者，「買大帶小」，帶動在地經濟。台灣農業機械暨資材協會理事長林裕國表示，這次結合中台灣農業行銷展售會，在7縣市參與下，雲林國際農業機械暨資材展報名踴躍；大家積極準備，相信將吸引更多人潮，期待透過這次展會促進各界交流跟合作，共同推動農業發展，預計將創造7億營業額。農業局長張敬昌說明，今年配合活動設置「台中領鮮館」，結合轄內農會所推薦優秀農民共同參與，嚴選水梨、甜柿、香菇、台中蜂華蜂蜜、梨山茶及葡萄酒等台中當季蔬果及農產好禮，也融合食農教育、休閒農業與城市行銷概念，規劃特色拍照打卡牆與花卉藝術布置，搭配消費滿額摸彩、FB打卡抽好禮、開幕限量贈獎、DIY手作體驗、農產限時特賣及農產品嘗等精彩活動，歡迎民眾前來體驗。