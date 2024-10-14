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▲張小燕談起看著Summer長大的過程，忍不住泛淚。（圖／喜鵲娛樂提供）

蕭敬騰（老蕭）與愛情長跑多年的經紀人老婆林有慧（Summer），昨（13）日終於舉辦了婚禮，地點就定在台北萬豪酒店，證婚人還請到「綜藝教母」張小燕幫忙，回顧昨天張小燕上台，致詞時幽默喊道：「你是個會哭的男人，但拜託不要讓她哭就好了。」張小燕也分享自己以前就是看著林有慧長大的，更誇讚林有慧做事能力很強：「常想誰將來要做她老公不容易！」也見證了她與蕭敬騰多年的感情，笑稱一開始都不敢問：「是不是（在一起）都讓我們不知道，不好問，很想知道又怕沒了。」後續則感性提到這樣的愛情也曾在楊惠姍夫妻、賴聲川夫妻間看到過。最後張小燕語重心長的表示，婚姻就像雙鞋子：「別人覺得好不好看好不重要，自己穿的舒服最重要，婚姻能夠長久，把自己變成一雙舒服鞋，穿著它舒服自在。」更將林有慧的手交給蕭敬騰，叮嚀他：「你是個會哭的男人，但拜託不要讓她哭就好了。」「常想誰將來要做她老公不容易！」而蕭敬騰這次在婚禮上也不再低調，一邊眼眶泛淚，一邊與愛妻大聲告白：「林有慧是我老婆，林有慧我愛妳！」更在致詞時，分享自己19歲參加歌唱節目《超級星光大道》時，就很希望林有慧能看見自己：「妳真的看到我了，那年我19歲，一轉眼明年就是我們相識第19年，老婆妳已經陪伴我一半的人生，時間過得很快，但過程相當精彩，接下來我要追隨你的腳步繼續努力，一輩子愛妳、下輩子愛妳，下下輩子愛妳。」