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▲只需要快速點擊iPhone螢幕兩下，再拖移手指，便能單手放大或縮小地圖視角。（圖／翻攝自IG粉專＠london_apple）

▲在螢幕鎖定時輕輕左滑，即能快速關閉iPhone手電筒功能。（圖／翻攝自IG粉專＠london_apple）

▲只要長按空格鍵，iPhone鍵盤就會變成觸控板，這時就可以移動游標至目標位置，當游標就位後，手指持續按住空格鍵，再用另一隻手指點擊鍵盤區，即可精確選取文字。（圖／翻攝自IG粉專＠london_apple）

iPhone推出至今已累積大票死忠果粉，每年上新品都會造成搶購潮，不過其實iPhone隱藏了許多方便的功能，有待用戶挖掘。擁有10.4萬的IG粉專「倫敦印象」，就分享5個iPhone必知的實用技巧，甚至只有1%的人知道，這些實用的祕技不僅能提升iPhone使用效率，還能讓人更加得心應手地操控手機。無論是使用Google Maps或是Apple地圖，經常需要使用兩隻手指來縮放畫面，來查看更多細節。不過，有時手上提著大包小包的東西，不方便使用雙手點擊，這時只需要快速點擊螢幕兩下，再拖移手指，便能放大或縮小地圖視角，讓人在單手狀態下也能方便使用導航功能。有時眼前突然出現值得拍照的瞬間，會讓人手忙腳亂地解鎖螢幕再打開相機，甚至因此失去珍貴的畫面。其實iPhone設計了超方便的捷徑，只要從螢幕右側向左滑動，就能立即切換到相機模式，讓果粉不會再錯過美好的瞬間。將iPhone放在口袋中，經常不小心誤開手電筒，若不想進入控制中心進行繁瑣的操作來關閉手電筒，用戶可以在螢幕鎖定時輕輕左滑，即能快速關閉手電筒功能，和打開相機的操作方式雖然一樣，但只要輕滑就能關閉。有時編輯文件或打訊息，會不小心誤刪掉重要的內容，而iPhone內建了一個非常有用的撤銷功能，只要晃動手機3次，iPhone就會彈出提示框，詢問是否要恢復剛剛刪除的文字，點選確定就能快速找回誤刪的文字，不必再重新輸入一次。打完文字要選取其中某段落時，需要使用手指拖移來微調游標的位置，但游標卻經常不受控。其實只要長按空格鍵，鍵盤就會變成觸控板，這時就可以移動游標至目標位置，當游標就位後，手指持續按住空格鍵，再用另一隻手指點擊鍵盤區，即可精確選取文字，快速鎖定需要的段落，這項功能尤其適合要針對文字進行細微編輯的時候使用。透過這些隱藏功能，iPhone的使用效率將大幅提升，操作也會變得更加順手，無論是快速拍照、精確選字，或是恢復誤刪的內容，這些小技巧都能讓日常操作更加流暢和高效率。部分使用iPhone多年的用戶，可能一直忽略了這些方便的功能，未來不妨親自試試這些技巧，讓手機使用體驗更上一層樓。