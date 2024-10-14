我是廣告 請繼續往下閱讀

新世代當紅天團「告五人」近期除了將在歐洲各大城市巡迴演出外，鼓手哲謙還在將於本月25日上映的電影《為我辦一場西式的喪禮》軋上一角，演一位數學老師，還要拿書敲頑皮學生郭品希的頭。剛開始，他還不敢真的打，是郭品希要他用力打，結果發現真的蠻痛。「告五人」另兩位成員雲安和犬青則對他的演出非常感動，忍不住想給他一個「讚」。出品人之一張鈞甯邀請之下，「告五人」為片子獻唱主題曲〈就說你想說的〉，雲安更首次與3金常客柯智豪攜手打造電影配樂，柯智豪笑稱離青春已經太遙遠了，回想起來真的很模糊，可是這次做完配樂後，真的有回春的感覺，也為了應張鈞甯的要求，還特別前往宜蘭收錄了許多浪潮聲在配樂中。「告五人」在做主題曲的過程，和演員們是一起拿到劇本，因而片子一面拍攝，他們也要一面跟著調整，是很特別的合作經驗。但對哲謙來說，身為在裡面有角色的演員，《為我辦一場西式的喪禮》對他比對雲安、犬青更特別，兩位主唱鼓勵他：「因為鼓手常常在我們後方，當我們的後盾，也希望他多多走到前面來多讓眾人看看。」彼此美好的團隊情誼，可見一斑。片子裡被哲謙敲頭的郭品希，回想拍攝期間遇到很多困難，但因為是第一次嘗試覺得很新鮮，每天都有新的學習，尤其全部人在演出前都要一起上手語課，發現手語不是只有手部表達，連表情都要很有戲才能完整呈現想要表達的語意。全片幾乎都用手語表達的楊卓叡，覺得手語最特別的地方是可以用來表現歌曲，有些音符是可以用比出來的，包括音調跟抑揚頓挫，讓他直呼「好酷！」。而比他們多一些演出經驗的邵奕玫，回想自己第一次拍戲也是高中時期，現在已經大學畢業的她回頭演出高中生，一開始感覺時間太久，很怕會遺忘那個更稚嫩的時光，幸好在正式開拍前眾人有一起上表演課，。為了拍這部片，她特別把聲音壓低演出，讓原本音調較高的她還被同學們誤會是不是喉嚨受傷，讓她哭笑不得。