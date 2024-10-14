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▲孫燕姿在臉書上曬出影片，宣布即將回歸表演舞台。（圖／孫燕姿 臉書）

現年46歲的金曲歌后孫燕姿，近年來鮮少出現在螢光幕前，不過她的多首歌曲，像是〈雨天〉、〈第一天〉、〈克卜勒〉、〈天黑黑〉、〈我懷念的〉等等，至今仍稱霸各大KTV點播排行榜，而目前育有1子1女的她，先前還被拍到肚子隆起的照片，疑似懷上第3胎，而今（14）日，她在臉書上宣布好消息，表示將舉辦「就在日落以後」世界巡迴演唱會，讓粉絲暴動。回顧上一次孫燕姿舉辦巡演，已經是2014年的「克卜勒世界巡迴演唱會」，距離整整10年，如今孫燕姿將再度站上台北小巨蛋的舞台，讓歌迷又驚又喜，「看到影片眼眶泛淚是正常的嗎」、「台灣的我們等妳奔來」、「天吶！我要哭了！終於來了！」、「拜託台灣場一定要讓我買到」、「啊！我的青春，我的燕姿回來了」、「十年！我等了十年」、「等了好久好久好久，終於等到了」、「燕姿終於要營業了！」事實上，早在2020年孫燕姿就要舉辦「一起看日落」演唱會，只是當時活動日期強碰新冠疫情，活動只好全部喊，日後也只有開過線上演唱會，如今終於要和歌迷見面，讓粉絲都相當感動，據悉，確切演唱會資訊會在10月15日會公布。不過也有不少粉絲十分擔憂歌后的身體狀況，因為孫燕姿7月份時就身體欠安，在參加音樂節後，更是病了1個月之久，當時孫燕姿坦言：「我記得在演唱的時候，唱到第二首就開始冒汗。」回到飯店後更是全身不自主地發抖，「回飯店後就開始發抖，我就一直抖，我是沒辦法控制的那種抖。」為了治療怪病，孫燕姿看遍中、西醫，吃了許多藥，還因此掛了急診，所幸現在身體已經康復，也如火如荼地準備演唱會。