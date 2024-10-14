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▲布萊德彼特與安潔莉娜裘莉的離婚戰似乎永遠打不完，近來又被傳小布看不下去裘莉新片廣獲好評、有奧斯卡的呼聲，覺得她最近的和善面貌都是假戲。（圖／美聯社／達志影像）

▲安潔莉娜裘莉新片影評狠好，有奧斯卡的呼聲，近期在公開場合的姿態都很和善。（圖／美聯社／達志影像）





好萊塢鬧離婚、撕破臉弄得最難看的一對：布萊德彼特與安潔莉娜裘莉，近來戰況又有翻轉。過去幾年外界總認為裘莉出盡毒招惡整小布，還非要把FBI已經因為證據不足撤銷的「私人飛機酒後家暴案」再度翻出來、攤在公眾眼前，似乎要讓他的形象破裂；又把他視為心血結晶的法國酒莊股權便宜賤賣，對象還是形象不佳的俄羅斯寡頭企業；接著他們的孩子一個接一個宣告放棄父姓，每一步對小布都是重大打擊。可是裘莉已經對「私人飛機」上的事件撤告，看似想要跟小布和平休戰，小布卻被傳懷疑她背後有目的，也決定不要讓她好過。根據專門報導明星與名流八卦的Radar網站，布萊德彼特與安潔莉娜裘莉之前各自有新片《惡狼特工》和《瑪麗亞》（直譯）在威尼斯影展首映，《惡狼特工》雖然集合了小布與喬治克隆尼，評價卻不如預期，反而裘莉扮演著名女高音瑪麗亞卡拉絲的《瑪麗亞》卻頗獲好評，裘莉的表演更傳出奧斯卡呼聲，她之前只曾以《女生向前走》獲得過奧斯卡最佳女配角，若能更上層樓登上影后寶座，絕對能讓演藝事業再創高峰。經過了和小布的8年離婚戰，原本個人財產就沒有小布豐厚的裘莉，更只剩小布的1/2身家，她還又把小孩子全部拉攏靠向自己，一人要獨自撫養他們，經濟壓力更大，更不能在演藝圈走下坡，這座奧斯卡后冠對她來講頗為重要。Radar網站稱小布不能習慣的是，他自己的製片公司Plan B拍出過好幾部叫好叫座的金獎大片，在奧斯卡上出風頭的常常是他，裘莉過去很容易被視為離婚事件中的「反派」，業界的形象和人氣跟他都不能相比，一下子兩人地位翻轉，他很不能接受，看到裘莉在特映後的慈眉善目或是感動落淚，都覺得是為了收攏人心在那邊演戲，越看越看不下去。小布對裘莉忍無可忍，心知彼此的離婚還沒有正式拍板定案、產生法律效力，還有很多可以爭執的部分，裘莉撤銷對他的疑似家暴控訴、想要重新開始，他可以百般刁難令她無法如願，奧斯卡更是好萊塢演藝圈業界人士的「人氣投票」，以小布的人緣，要弄垮裘莉並不是難事，就看他是不是要下這麼重的手了。