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▲《ONE PIECE 魚人島篇》確定推出特別剪輯版，無論是畫面上的光影、線條呈現，或是音質都會有所提升改變，預計在10月底播出。（圖／翻攝自X＠Eiichiro_Staff）

日本超夯動漫《航海王》（ONE PIECE）在全球累積許多粉絲，官方昨（13）日晚間在特別節目中公告，電視動畫版將會進入「充電期」停播，預計要到2025年4月後才會復播，並播出新篇章「未來島篇」。但官方也同時透露，《航海王》25週年紀念作品及《ONE PIECE 魚人島篇》特別剪輯版將會在今年10月下旬陸續播出，讓觀眾們期待值爆表！《航海王》官方近日在X平台宣布，《航海王》動畫將會於10月27日停播並進入「充電期」，預計會一路暫停更新到2025年3月30日，在這期間製作團隊會努力讓動畫品質提升，而新篇章「未來島篇」的播出時段也會因此變更，詳細資訊會在公開在「Jump Festa 2025」。不過，動畫迷也別急著難過，官方特別公開了25週年紀念作品《ONE PIECE FAN LETTER》的預告，並表示將在10月20日播出。接著《ONE PIECE 魚人島篇》也確定會推出特別剪輯版，無論是畫面上的光影、線條呈現，或是音質都會有所提升改變，劇情方面則會從原先的57集內容，濃縮成21集播放，並預計在10月底播出。《航海王》為日本漫畫家尾田榮一郎的高人氣作品，1997年7月22日起在集英社旗下雜誌《週刊少年Jump》上連載，因熱血的劇情及奇幻的打鬥場面，讓《航海王》成為風靡全球的作品，去年更改編為Netflix真人版影集，不僅瞬間登上46個國家排行冠軍，更在社群上引起全球粉絲熱烈關注，官方也證實第二季正在籌備中。