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洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平今（14）日在國聯冠軍戰G1單場敲出2支安打、有1分打點，棒打同胞強投千賀滉大，似乎已從國聯分區系列賽最後2戰的低潮中走出來。而在此役賽後FOX Sports的節目上，David Ortiz、Derek Jeter、Alex Rodriguez三位傳奇球星也對於大谷重新找回打擊感覺做出分析，A-Rod專業地指出，大谷翔平之前在打擊時有些急了，沒有抓到腳踩下去的節奏，而今天這位日籍球星則修正了這個問題，也打出表現。大谷翔平之前18打數3安打、苦吞10次三振，陷入到一個小低潮，除了心態方面之外，A-Rod今天也在節目上點出一個關鍵，那就是向大谷翔平這麼高的球員，他必須要提前他的放下腳的節奏一定要抓得更好才行。「就向我們三人一樣，大谷也是很高大的打者，所以他必須提早抓到節奏把腳踩下去。」A-Rod在節目上用大谷打擊的影片詳解，高大打者必須提前將腳放下來，觀察球的位置，當他準備好要打擊，就可以把球打向中右外野或左外野，「如果你像大谷一樣高，那麼最重要的是腳要提前踩下去，讓你產生好的揮擊，這樣的打擊讓他之前敲出很多全壘打。」David Ortiz則表示，在審視大谷翔平成績的同時，也不可以忘記之前他在比賽中對上的是投出代表作的達比修有，而當投手投得很完美時，打者其實也無能為力。而Derek Jeter則指出在季賽一名球員可能2-4場比賽無安打也不會有人發現，但季後賽一切低潮都會被放大，很快就會變成新聞，這對選手來說也是種壓力。道奇隊今天得到9分，沒有敲出任何全壘打，A-Rod稱這顯示這支球隊的打擊實力，能適時一棒開轟，也能確實擊球、做好戰術，來拿到分數。