我是廣告 請繼續往下閱讀

▲楊祐寧被投訴還「回嘴」。（圖／翻攝自楊祐寧、魏如萱IG）

蕭敬騰與經紀人Summer（林有慧）昨（13）日補辦婚禮，現場眾星雲集，男星楊祐寧也出席婚禮，但她卻被魏如萱、路嘉怡PO文抱怨「太愛擋鏡頭」，楊祐寧竟回嘴，「不會自己移位置哦！」魏如萱參加蕭敬騰婚禮，被夫妻倆的誓詞感動得一把鼻涕一把眼淚，但畫面中卻被楊祐寧的頭擋住，魏如萱無奈喊，「我想哭的時候，只要看一下楊祐寧的頭或是背影，就會暫時止住。」就連敬酒的畫面也都是楊祐寧的身影。不只是魏如萱，路嘉怡坐在另一桌，也同樣被起身的楊祐寧擋住視線，她tag楊祐寧喊話，「這位先生可以不要一直擋在鏡頭前面嗎。」接著下一個畫面是哈林在台上高唱《情非得已》，但鏡頭前依舊是楊祐寧，讓路嘉怡無奈，「哈林哥都唱歌了，你還繼續擋鏡頭。」楊祐寧也轉發兩人動態，貼出聳肩的表情貼圖，回嘴「妳們是不會自己移位子喔」、「不是……妳稍微往旁邊走一下嘛」，幽默回應兩位好友，也讓粉絲看到感動婚禮中，賓客私下的可愛互動。