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國民健康署推出「為愛戒菸」活動，邀請大家共創無菸家庭，同時推出「為愛戒菸」網路留言抽獎活動，邀請民眾至國民健康署Facebook粉絲專頁按讚，並Tag身邊吸菸的親友，留下一段鼓勵親友戒菸的文字，以及Hashtag「＃為愛戒菸」、「＃戒菸為你愛的人」、「＃也為愛你的人」，邀請想戒菸的親友們一起加入戒菸的行列，就有機會抽中價值500元的全聯禮券，活動只至10月31日止。根據國民健康署111年國人吸菸行為調查，50歲以上國人吸菸率為9.6%，推估約90萬人，而成人每4人中就有1人暴露於家庭二手菸的環境(26.8%)。研究顯示，戒菸可有效降低罹患肺癌、心血管疾病和骨折的風險。且調查還發現，國內有88.7%的65歲以上長者表示，至少有一種經醫師診斷的慢性病；且65歲以上長者，每6人就有1人曾經發生跌倒，戒菸在慢性病治療及骨骼保健顯得相當重要。且研究指出，長期吸菸的65歲以上長者相較於不吸菸者，其肺癌、心血管疾病、呼吸道疾病的死亡風險分別高出3.02倍、1.71倍、1.45倍1、罹患持續性椎體骨折的風險亦增加74%2，且影響藥物治療的效果，降低治療成效。此外，年長者吸菸罹患失智症之風險為不吸菸者的2倍3，對家庭生活造成衝擊。而持續維持戒菸超過五年的65歲以上長者，其全癌症發生率、呼吸道疾病及心血管疾病發生率均與從未吸菸者相近1；所有類型的骨折的風險都有所降低2，男性的戒菸時間越長越能降低骨折風險，且戒菸亦讓慢性病控制藥物發揮最好的治療效果。國內研究顯示，蹹灣50歲以上中老年人戒菸原因主要「健康因素」，根據65歲以上老年人三個月內戒菸成功率為44.9%、六個月成功率則為36.2%4；且50歲以上的戒菸者，其戒菸成功率顯著高於50歲以下者。另有研究指出，家人和配偶的支持在戒菸過程中扮演了重要角色5，顯示周遭親友對於長者戒菸的支持至關重要。