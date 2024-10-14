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在中職季後挑戰賽G3，統一7-ELEVEn獅於今（14）日移師主場台南棒球場迎戰樂天桃猿，最終統一獅以8：5擊敗樂天桃猿，以3勝1敗晉級台灣大賽。統一41歲資深老將陳鏞基單場貢獻3分打點，並榮獲本場賽事MVP，也是中職季後挑戰賽史上最老的4番打者，在頒獎台上他一度激動流淚，直呼比賽緊張到快要吐了。這是陳鏞基生涯第4次打季後挑戰賽，今日比賽再次擔任四棒重任，首局下擊出二壘安打帶有2分打點，為獅隊打出氣勢，成為統一能夠晉級台灣大賽的關鍵功臣之一。陳鏞基在賽後表示：「教練和自己一直像球員灌輸觀念，前面比賽過去就過去，我們要往前看，專注這一場比賽，每次上場都是專注跟投手對決。雖然說整個系列賽只有一支安打，但能幫助球隊就夠了，這種比賽就像國際賽，也許一棒就能讓對手倒下，很感謝自己做到了。」回顧去年，統一獅遭到樂天桃猿橫掃，今年成功報了一箭之仇，陳鏞基感謝隊上的年輕球員：「感謝小老弟頂住壓力，每年都在成長，感謝他們帶我跟胡金龍兩老進台灣大賽，因為也不知道未來還有沒有機會。」統一獅繼2021年再闖台灣大賽，也是隊史第17次參與總冠軍賽，陳鏞基在MVP頒獎台上一度激動落淚，他表示：「真的太感動，大家都很辛苦，激動到想吐，打到四十幾歲了，對這種比賽還是會很緊張，但年輕球員頂住壓力，真的很棒。」陳鏞基還幽默地提到：「我們大家都很想要贏下這場比賽，連我都快要受不了了。大餅（總教練林岳平）藥要不要先嗑一下，擔心他心臟受不了。」