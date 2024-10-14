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▲統一獅外野手陳傑憲擊出一壘安打。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.10.14）

統一7-ELEVEn獅在中職季後挑戰賽G3，一度取得8：0領先優勢，但7局遭遇亂流，被樂天桃猿灌進5分，9局又碰上滿壘危機，所幸靠著陳韻文後援關門，終場以8：5擊敗樂天桃猿，以3勝1敗戰績晉級台灣大賽，將於19日與中信兄弟展開七戰四勝的對決，爭奪中職總冠軍。勝騎士前6局未被敲任何安打，只因1次保送讓對方上壘，但7局上，樂天桃猿陳晨威擊出安打打破僵局，隨後暴力猿打線一陣猛攻，單局灌進5分，追到剩下3分差距。第9局邱浩鈞登板上演「劇場」，一度搞到滿壘危機，陳韻文緊急登板先是K掉林立，再對陳晨威飆出再見三振。針對7局亂流，統一獅總教練林岳平表示：「這局的情況和羅昂當時很像，前面都沒有安打，但第一支安打出現後，對手安打接連出現，而且裴瑞茲登板後先丟觸身球，開啟對方的大局，感謝後援投手守住勝利。」談到陳韻文9局緊急登板救火，林岳平說：「一開始我們沒有先上陳韻文，7局裴瑞茲登板後他一直保持準備狀態。到了9局，我們決定先讓邱浩鈞登板，然後由陳韻文來接手，他在關鍵時刻守住勝利，可以抹去了之前表現不佳的批評，他確實是我們球隊非常重要的救援投手。」此外，雖然陳鏞基和陳傑憲在季後挑戰賽表現低迷，林岳平仍選擇讓他們繼續先發出賽，「今天我們回到台南主場，一整年他們都是球隊的三、四棒，所以在最艱難的時候，我們必須相信他們能夠在主場拿下勝利，他們兩位做到了，幫助我們搶下台灣大賽門票，希望接下來能夠進一步調整，為挑戰中信兄弟做好準備。」