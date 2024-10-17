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▲李銘順（左起）、雷嘉汭和初孟軒在《八尺門的辯護人》中有許多精彩對手戲，並在劇中點出外籍移工、原住民、死刑、官商勾結等多元議題。（圖／Hami Video）

▲林依晨（左）、許瑋甯（右）、賀軍翔、柯震東領銜主演《不夠善良的我們》，劇中人性的妒忌、迷茫也讓不少觀眾表示超有共鳴。（圖／取自MyVideo）

▲《商魂》以早期實業家林燈作為原型，是台灣影視界中罕見的商業鬥爭題材。（圖／欣蘭企業股分有限公司提供）

▲柯震東（左）、詹子萱（右）在《愛愛內含光》互相暈船，把所有人都會遇到的「性」、「愛」問題攤在陽光下演繹。（圖／Netflix提供）

▲《鹽水大飯店》故事取材自農運先驅戴振耀的年少時代，身處時代浪潮的角色們，為了守護「民主自由」而努力的模樣，也讓許多觀眾為之鼻酸動容。 （圖／高雄市電影館提供）

第59屆金鐘獎頒獎典禮將於10月18、19日在台北流行音樂中心展開，本屆入圍「迷你劇集獎」的作品分別為：《八尺門的辯護人》、《不夠善良的我們》、《商魂》、《愛愛內含光》、《鹽水大飯店》，每部作品主題、時代各異，受眾大有不同，究竟哪部作品能抱走「迷你劇集獎」的寶座，也讓影迷觀眾相當期待。《八尺門的辯護人》以1986年的命案「湯英伸事件」為原型，延伸出「印尼漁工將阿美族船長一家三口殘殺滅門」的故事，劇中點出外籍移工、原住民、死刑、官商勾結等多元議題，無論是正片還是宣傳海報，都緊緊扣著人權、正義的概念，懸疑緊張的推理劇情，讓影迷們忍不住直呼根本停不下來。由林依晨、許瑋甯、賀軍翔、柯震東領銜主演的電視劇《不夠善良的我們》，講述兩位同月同日出生的女性，卻因意外愛上了同一個男人而開始長達12年的愛恨糾葛。除了強大的演員陣容外，「大人味」十足的成熟愛情與人性的妒忌、迷茫也讓不少觀眾表示超共鳴，是本屆角逐迷你劇集獎的作品中，獲獎呼聲最高的劇集之一。《商魂》由傅孟柏、邵雨薇、李國毅主演，還加入了日本大牌卡司市原隼人、田中千繪等人，一起上演爭奪經營權的官商角力。《商魂》以早期實業家林燈作為原型，是台灣影視界中罕見的商業鬥爭題材，為了還原時代背景，每集的製作預算更是狂燒千萬，劇中糾纏不清的情慾、權謀、暗殺等元素也讓觀眾欲罷不能。《愛愛內含光》拒絕「性羞恥」，詹子萱、柯震東、林哲熹等人把所有人都會遇到的「性」、「愛」問題攤在陽光下演繹，除了令人血脈噴張的大尺度床戲外，眾人面對性愛時所的難題也是亮點之一，此外，《愛愛內含光》也是台灣首部以「性」為主軸的影集作品，粉絲們也相當期待嶄新的題材能獲得評審團的青睞。張耀仁、吳子霏、黃迪揚所主演的《鹽水大飯店》，改編自陳增芝於2017年出版的《鹽水大飯店：戴振耀的革命青春》，片中以1970年代戒嚴時期的台灣為背景，交織出一連串有關家庭、愛情、友誼與夢想的青春革命。《鹽水大飯店》也用不同的角度，詮釋橋頭事件的看法與影響，看見身處時代浪潮的角色們，為了守護「民主自由」而努力的模樣，也讓許多觀眾為之鼻酸動容。