我是廣告 請繼續往下閱讀

（中央社貝魯特14日綜合外電報導）黎巴嫩的衛生部和官方媒體表示，以色列今天對黎北以基督徒居多的地區發動1場空襲；據黎巴嫩紅十字會說法，有18人死亡。當地距離黎巴嫩武裝政治勢力真主黨的大本營遙遠。法新社報導，黎巴嫩的紅十字會（Red Cross）表示：「有18人在艾托（Aito）的打擊行動中身亡，4人受傷。」艾托是位於基督徒占多數的茲加爾塔縣（Zgharta）內1村莊。黎巴嫩衛生部稍早表示，以色列對當地進行的1場空襲造成9人死亡。黎巴嫩官媒國家通訊社（National News Agency）也報導，以色列的打擊鎖定艾托的1棟「住宅公寓」。1名人在現場的法新社攝影師說，這場攻擊造成村子入口附近的1棟住宅大樓被夷平。以色列至今對黎巴嫩的打擊集中在大多為什葉派穆斯林人口的地區，真主黨（Hezbollah）在這些地方建立勢力基地。黎巴嫩衛生部12日也通報，黎巴嫩北部距離濱海小鎮巴特隆（Batroun）約15公里遠的代爾比拉（Deir Billa）遭到以色列打擊，釀成2死4傷。（譯者：張正芊）1131014