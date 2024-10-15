季前我特別推荐勇士是一支被「忽略」球隊，西冠最熱門是雷霆，次熱門是金塊、太陽、灰狼，但我會推荐勇士是最可怕被低估球隊。勇士季前熱身賽4連勝，每場出手43.3次三分球，比上季例行賽三分球出手最多塞爾蒂克42.5還多，勇士三分命中率4成1，比上季例行賽三分命中率最高雷霆 3成89還要神準。
勇士重現「三分雨」，除了Stephen Curry，Jonathan Kuminga、Moses Moody、De’Anthony Melton、Buddy Hield、Brandin Podziemski、Lindy Walters三世都能投出一手精準三分，Kyle Anderson和Draymond Green兩名前鋒三分球也常有神來之筆，勇士根本就是新賽季最瘋狂三分大隊。
今年熱身賽勇士4連勝，四場球勇士一共出手173個三分球，命中71球，三分命中率4成1，勇士打得輕鬆寫意，比賽沒有冷場，除了瘋狂三分雨，勇士熱身賽打出許多值得球迷關注細節：
1、陣容深度更好：儘管主要輪換陣容少了Chris Paul、Klay Thompson，但今夏天添加De’Anthony Melton、Buddy Hield有效填補防守、三分和速度，另外206公分前鋒Kyls Anderson戰術角色和功能性同樣舉足輕重，勇士今夏操作看很平凡，但功能性、針對性都很成功高效。
「雖然球隊失去Klay Thompson和Chris Paul，但今年勇士陣容深度和可用之兵更多更好更深，這有可能是勇士歷來最有陣容深度的一年」勇士教練Steve Kerr對新賽季勇士輪換主力極有信心。
勇士目前有13名主力可以上場，但Steve Kerr大概只會用10人輪換，最多11人，因此還有2-3名球員必須經常坐板凳，勇士現有陣容深度非常奢侈。
2、強調防守：勇士重新建立防守體系和要求防守，這是勇士2015-2019年連續五年打進總冠軍賽最重要武器和底氣。
熱身賽四戰勇士兩場球限制對手得分低到93、90，另外兩場失分只有106、112，場均失分100分，勇士主力更年輕+要求防守，這是勇士打出三分雨之前最重要調整。
3、年輕化：除了Stephen Curry、Draymond Green兩老，勇士其他11-12名主力輪換都在31歲以下，更年輕、更快速、防守糾纏更好，這是勇士體質和建隊核心極重要改變。
教練不必再糾結於用人和老將，多給年輕球員機會，全隊拚防守，關鍵球和帶隊領袖交給Stephen Curry，勇士今年球季展現新氣象。
4、勇士三個主要持球點極具特色與功能性：
勇士第一持球點是Stephen Curry，他就是NBA王牌之一，第二持球點原本是板凳上來的第六人Brandin Podziemski，但第三持球點De’Antony Melton熱身賽打出絕佳表現，控球出色，主導比賽節奏聰明，防守更出色更老練，加上三分手感一流，勇士驚喜加分。
持球點更多，防守規格更好，三分威脅更大，攻防和用人選擇更深厚，Steve Kerr手裡擁有更多好牌。
勇士看起來很平凡，但底子更雄厚，防守更猛，三分更瘋更準，勇士正在變得與眾不同。
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今年熱身賽勇士4連勝，四場球勇士一共出手173個三分球，命中71球，三分命中率4成1，勇士打得輕鬆寫意，比賽沒有冷場，除了瘋狂三分雨，勇士熱身賽打出許多值得球迷關注細節：
1、陣容深度更好：儘管主要輪換陣容少了Chris Paul、Klay Thompson，但今夏天添加De’Anthony Melton、Buddy Hield有效填補防守、三分和速度，另外206公分前鋒Kyls Anderson戰術角色和功能性同樣舉足輕重，勇士今夏操作看很平凡，但功能性、針對性都很成功高效。
「雖然球隊失去Klay Thompson和Chris Paul，但今年勇士陣容深度和可用之兵更多更好更深，這有可能是勇士歷來最有陣容深度的一年」勇士教練Steve Kerr對新賽季勇士輪換主力極有信心。
勇士目前有13名主力可以上場，但Steve Kerr大概只會用10人輪換，最多11人，因此還有2-3名球員必須經常坐板凳，勇士現有陣容深度非常奢侈。
2、強調防守：勇士重新建立防守體系和要求防守，這是勇士2015-2019年連續五年打進總冠軍賽最重要武器和底氣。
熱身賽四戰勇士兩場球限制對手得分低到93、90，另外兩場失分只有106、112，場均失分100分，勇士主力更年輕+要求防守，這是勇士打出三分雨之前最重要調整。
3、年輕化：除了Stephen Curry、Draymond Green兩老，勇士其他11-12名主力輪換都在31歲以下，更年輕、更快速、防守糾纏更好，這是勇士體質和建隊核心極重要改變。
教練不必再糾結於用人和老將，多給年輕球員機會，全隊拚防守，關鍵球和帶隊領袖交給Stephen Curry，勇士今年球季展現新氣象。
4、勇士三個主要持球點極具特色與功能性：
勇士第一持球點是Stephen Curry，他就是NBA王牌之一，第二持球點原本是板凳上來的第六人Brandin Podziemski，但第三持球點De’Antony Melton熱身賽打出絕佳表現，控球出色，主導比賽節奏聰明，防守更出色更老練，加上三分手感一流，勇士驚喜加分。
持球點更多，防守規格更好，三分威脅更大，攻防和用人選擇更深厚，Steve Kerr手裡擁有更多好牌。
勇士看起來很平凡，但底子更雄厚，防守更猛，三分更瘋更準，勇士正在變得與眾不同。