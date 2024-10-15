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▲Stephen Curry領軍，重現灣區大軍的「三分海」攻勢。（圖／美聯社／達志影像）

▲除了Stephen Curry(右)、Draymond Green兩老外，勇士本季其他11-12名主力輪換都在31歲以下。（圖／美聯社／達志影像）

▲超級球星Stephen Curry領導一批新的勇士，盼能打出新氣象。（圖／美聯社／達志影像）

。勇士季前熱身賽4連勝，每場出手43.3次三分球，比上季例行賽三分球出手最多塞爾蒂克42.5還多，勇士三分命中率4成1，比上季例行賽三分命中率最高雷霆 3成89還要神準。勇士重現「三分雨」，除了Stephen Curry，Jonathan Kuminga、Moses Moody、De’Anthony Melton、Buddy Hield、Brandin Podziemski、Lindy Walters三世都能投出一手精準三分，Kyle Anderson和Draymond Green兩名前鋒三分球也常有神來之筆，勇士根本就是新賽季最瘋狂三分大隊。儘管主要輪換陣容少了Chris Paul、Klay Thompson，但今夏天添加De’Anthony Melton、Buddy Hield有效填補防守、三分和速度，另外206公分前鋒Kyls Anderson戰術角色和功能性同樣舉足輕重，勇士今夏操作看很平凡，但功能性、針對性都很成功高效。「雖然球隊失去Klay Thompson和Chris Paul，但今年勇士陣容深度和可用之兵更多更好更深，這有可能是勇士歷來最有陣容深度的一年」勇士教練Steve Kerr對新賽季勇士輪換主力極有信心。勇士目前有13名主力可以上場，但Steve Kerr大概只會用10人輪換，最多11人，因此還有2-3名球員必須經常坐板凳，勇士現有陣容深度非常奢侈。勇士重新建立防守體系和要求防守，這是勇士2015-2019年連續五年打進總冠軍賽最重要武器和底氣。熱身賽四戰勇士兩場球限制對手得分低到93、90，另外兩場失分只有106、112，場均失分100分，勇士主力更年輕+要求防守，這是勇士打出三分雨之前最重要調整。除了Stephen Curry、Draymond Green兩老，勇士其他11-12名主力輪換都在31歲以下，更年輕、更快速、防守糾纏更好，這是勇士體質和建隊核心極重要改變。教練不必再糾結於用人和老將，多給年輕球員機會，全隊拚防守，關鍵球和帶隊領袖交給Stephen Curry，勇士今年球季展現新氣象。勇士第一持球點是Stephen Curry，他就是NBA王牌之一，第二持球點原本是板凳上來的第六人Brandin Podziemski，但第三持球點De’Antony Melton熱身賽打出絕佳表現，控球出色，主導比賽節奏聰明，防守更出色更老練，加上三分手感一流，勇士驚喜加分。持球點更多，防守規格更好，三分威脅更大，攻防和用人選擇更深厚，Steve Kerr手裡擁有更多好牌。