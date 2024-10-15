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2024美國大選倒數約3週就要登場之際，共和黨總統候選人川普（Donald Trump）宣布，其家族所支持的「世界自由金融」（World Liberty Financial）的加密貨幣業務，將在週二開始正式銷售。根據財經外媒《CNBC》報導，川普當地時間13日在X平台上發文，寫道：「WLFI代幣銷售將於週二上午開始，這是您幫助塑造金融未來的機會。請於美國東部時間週一上午8點前往專屬空間了解更多資訊。立即加入白名單，爲週二做好準備。」報導引述美國數位貨幣研究兼新聞公司「The Block」所說，從潛在投資者分享的路線圖來看，WLFI項目旨在透過首次銷售，以15億美元的估值籌集到3億美元，將以15億美元的完全稀釋估值出售20%的代幣供應量。此外，該計畫的目標意在打造一個去中心化金融平台（DeFi），並鼓勵客戶借貸、投資加密貨幣。先前曾有分析指出，總統候選人在大選投票日將近時，推出新事業的狀況並不常見，但川普正在努力爭取加密幣支持者及他們的資金，以迎接11月5日的選舉日。目前這項WLFI計畫提供的細節很少，但外界除了對該計畫與川普家族的深厚聯繫、利益衝突表達擔憂，也高度懷疑「世界自由金融」的2個合夥人，對加密產業的理解與資歷，他們分別是海洛（Chase Herro）與福克曼（Zachary Folkman）。