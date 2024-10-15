寧夏夜市整條攤販消失？每次只要說到台北觀光夜市必去，除了饒河夜市、士林夜市之外，當然就是美食眾多的「寧夏夜市」啦！雖然夜市規模不大，但多樣的經典美食，加上交通便利，還是吸引許多遊客到台北一定要朝聖。不過，近日就有許多人表示跑去朝聖寧夏夜市，結果發現突然攤販都消失了，掀起熱議，這才知道原來目前寧夏夜市正在進行「道路整修」為期3個月時長，攤販現在是輪流擺攤。
近日有許多網友在社群平台「Threads」貼文指出「剛剛經過寧夏夜市發現路都封起來了，想吃個湯圓冰撲空.....有人知道寧夏夜市怎麼了？」、「興高采烈帶國外朋友去朝聖寧夏夜市，結果發現攤販都不見了，是在維修嗎？應該不會消失吧！」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「我那天經過也是嚇到，好像是在整修路面吧」、「是在整修沒錯喔，攤販是輪流出攤的，要吃什麼可能要碰運氣，都集中在房子這邊」、「是在整修啦！嚇死我，以為寧夏夜市要不見了」、「寧夏夜市不能亡！既然已經打出知名度，整修也是必要的。」
提醒來台北玩的外縣市遊客、國外朋友！寧夏夜市整修中別撲空
而《NOWnews》記者剛好上週朋友從台南來台北玩時，就提到想要逛看看寧夏夜市，不過記者本身就知道寧夏夜市在整修的消息，因此還討論了一番，果然手機也不避諱地偷聽，立刻在社群推薦關於寧夏夜市的相關貼文，為了不再讓外縣市遊客、國外朋友撲空，撰寫此文再一次告知大家這個消息。
寧夏夜市管委會早在9月2日就在臉書上發布貼文表示「為了提供更優質的逛夜市體驗，我們將進行道路整修工程，雖然施工期間可能會影響到夜市部分設施，但我們仍然會持續營業，攤商們將分批次每週輪流出攤，這樣的安排是希望能夠兼顧到施工需求與各位的逛市體驗」預計施工的時間會到11月底，詳細重新回歸開幕時間，大家記得要持續關注粉專公告哦！
寧夏夜市整修原因曝光！必吃美食等重新開幕吃爆
至於寧夏夜市為何突然需要整修？台北市工務局表示，此段的路面因為是高壓磚鋪面，從民國101年更新之後，日間的車鏈以及夜間攤商營業，已經有12年沒有整修，鋪面老化破損、鬆動情形日益明顯，經過地方民意以及相關單位勘查後，預定於今年9至11月間辦理平陽街至民生西路段磚面更新作業，完工後人車通行可更加安全舒適，夜市逛起來更加舒心。
如果說到寧夏夜市必吃，記者曾經租屋處在寧夏夜市隔壁條街，以下也推薦幾家必吃攤位，包括「劉芋仔蛋黃芋餅」、「牛媽媽（控肉飯超推薦）」、「豆花莊」、「豬肝榮仔」、「圓環邊蚵仔煎」、「方家雞肉飯」、「知高飯」、「林振櫂燒麻糬冰」，另外還有要去捷運路上會經過的「阿桐阿寶四神湯」也是在附近！寫著文章又懷念了起來，等到11月底在開幕時，一起到寧夏夜市吃一波啦！
🟡寧夏觀光夜市
📍地址：台北市大同區寧夏路58號
📍電話：0987456794
📍營業時間：週一至週日17：00-01：00
📍溫馨提醒：目前道路整修至11月底，夜市攤販每週輪流出攤
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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「我那天經過也是嚇到，好像是在整修路面吧」、「是在整修沒錯喔，攤販是輪流出攤的，要吃什麼可能要碰運氣，都集中在房子這邊」、「是在整修啦！嚇死我，以為寧夏夜市要不見了」、「寧夏夜市不能亡！既然已經打出知名度，整修也是必要的。」
提醒來台北玩的外縣市遊客、國外朋友！寧夏夜市整修中別撲空
而《NOWnews》記者剛好上週朋友從台南來台北玩時，就提到想要逛看看寧夏夜市，不過記者本身就知道寧夏夜市在整修的消息，因此還討論了一番，果然手機也不避諱地偷聽，立刻在社群推薦關於寧夏夜市的相關貼文，為了不再讓外縣市遊客、國外朋友撲空，撰寫此文再一次告知大家這個消息。
寧夏夜市管委會早在9月2日就在臉書上發布貼文表示「為了提供更優質的逛夜市體驗，我們將進行道路整修工程，雖然施工期間可能會影響到夜市部分設施，但我們仍然會持續營業，攤商們將分批次每週輪流出攤，這樣的安排是希望能夠兼顧到施工需求與各位的逛市體驗」預計施工的時間會到11月底，詳細重新回歸開幕時間，大家記得要持續關注粉專公告哦！
寧夏夜市整修原因曝光！必吃美食等重新開幕吃爆
至於寧夏夜市為何突然需要整修？台北市工務局表示，此段的路面因為是高壓磚鋪面，從民國101年更新之後，日間的車鏈以及夜間攤商營業，已經有12年沒有整修，鋪面老化破損、鬆動情形日益明顯，經過地方民意以及相關單位勘查後，預定於今年9至11月間辦理平陽街至民生西路段磚面更新作業，完工後人車通行可更加安全舒適，夜市逛起來更加舒心。
如果說到寧夏夜市必吃，記者曾經租屋處在寧夏夜市隔壁條街，以下也推薦幾家必吃攤位，包括「劉芋仔蛋黃芋餅」、「牛媽媽（控肉飯超推薦）」、「豆花莊」、「豬肝榮仔」、「圓環邊蚵仔煎」、「方家雞肉飯」、「知高飯」、「林振櫂燒麻糬冰」，另外還有要去捷運路上會經過的「阿桐阿寶四神湯」也是在附近！寫著文章又懷念了起來，等到11月底在開幕時，一起到寧夏夜市吃一波啦！
🟡寧夏觀光夜市
📍地址：台北市大同區寧夏路58號
📍電話：0987456794
📍營業時間：週一至週日17：00-01：00
📍溫馨提醒：目前道路整修至11月底，夜市攤販每週輪流出攤