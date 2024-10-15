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▲道奇二任投手Landon Knack更是在第2局被打下大局，兩出局滿壘的情況下被Mark Vientos敲出滿貫砲。（圖／美聯社／達志影像）

MLB美國職棒大聯盟國聯分區系列賽G2，昨天拿下勝利的洛杉磯道奇隊今（15）日未能延續氣勢，日籍強打大谷翔平這一場比賽3支0，球隊打線沒有發揮，而啟用牛棚戰又在前兩局狂丟6分、包括被Mark Vientos轟出的一發滿貫砲，終場以3：7落敗，在主場被扳成1：1平手。大谷翔今天以第一棒、指定打擊身份參賽，他3打數沒有安打，兩次靠保送上壘，被三振2次。道奇隊今天打擊發揮糟糕，全場只有5支安打，而且集中在第6棒的Tommy Edman，他單場敲出3安。道奇隊此役推出牛棚應戰，但Ryan Brasier首局首打席就被F.Lindor敲出陽春砲，而第二任投手Landon Knack更是在第2局被打下大局，兩出局滿壘的情況下被Mark Vientos敲出滿貫砲，單局丟掉5分，道奇隊一瞬間處於0：6落後。大都會今天的先發投手是196公分的左投Sean Manaea，他投5局只被敲2支安打、都是全壘打，丟掉2分，投出4次保送，但也有7次三振。6局上算是今日比較大的危機，Manaea在連續投出2次保送後被換下場，由Phil Maton接手投球，雖然被Edman敲出安打丟掉1分，但最終還是化解二三壘有人的危機，該局沒有再丟分。9局上，Starling Marte在二壘有人時敲出安打，送回本場比賽的第7分。9局下道奇隊在Andy Pages敲出安打，大谷翔平選到保送，一二壘有人的局面下，中心打線連吞3K，最終以3：7輸球。