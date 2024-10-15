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▲楊繡惠（左）與徐乃麟（右）和好，兩人手捧「萬劍穿心」蛋糕拍照。（圖／記者吳翊緁攝）

▲楊繡惠說自己開刀完已經康復，只休養3天就出來錄影。（圖／楊繡惠臉書）

女星楊繡惠昨（14）日和主持人徐乃麟在節目《挑戰吧！大神》攝影棚同台，握手、擁抱上演「大和解」橋段。楊繡惠笑說自己其實才剛動完手術，醫生要她休養一個禮拜，她只休息3天就出門，很願意來見徐乃麟。楊繡惠也說自己手術原因是為了，醫生目前已將切除部分送去化驗，也安慰楊繡惠「這個沒事」。楊繡惠先前因不滿徐乃麟在節目上罵她賤，開直播痛哭還說不會再去上徐乃麟的節目，但最後經過曾國城的開導，加上各路好友的安慰，楊繡惠虛心道歉，昨日合體徐乃麟，還含笑接受製作單位獻上的「萬劍穿心」蛋糕，讓人笑翻。楊繡惠也說自己其實才剛開完刀，分別割了2公分、0.8公分的大腸瘜肉。楊繡惠說醫生叫她要休息一個禮拜，但她聽到有機會和徐乃麟同台，才休息3天就決定出來錄影，兩人也握手言和，現場氣氛其樂融融。楊繡惠同時還分享自己的病況，表示瘜肉切除後被醫生拿去化驗：「醫生用眼睛看就說這個沒事，大家一定要定期做健康檢查」。個性幽默的楊繡惠還笑說，割瘜肉疑似有保險給付，一顆8000元，她割兩顆反而賺了1萬6000元，樂觀態度讓眾人笑翻。楊繡惠也藉機衛教，要大家一定要定期做健康檢查，趁早發現問題才能趁早治療。