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▲郭雪芙出國遊學疑似有豔遇，回台後緊牽一名外國臉孔的男子和朋友聚餐。（圖／郭雪芙臉書）

▲王子（右）和郭雪芙（右）合作過電影《山中森林》，一度被傳出有曖昧。（圖／TVBS提供）

▲郭雪芙（左）、孫其君（右）因演出台劇《我們不能是朋友》假戲真做，交往2年最終分收。（圖／八大提供）

36歲女星郭雪芙疑似「雙喜臨門」！不僅憑藉電視劇《此時此刻》入圍第59屆金鐘獎戲劇節目最佳女主角獎，今（15）日還被媒體爆料牽手一名外國人臉孔的帥哥男友，和好姊妹袁艾菲夫妻檔到餐廳用餐；只見郭雪芙走出餐廳後和男友依舊黏踢踢、十指緊扣，兩人親密約會互動全被拍，郭雪芙戴著口罩也藏不住笑意。據《CTWANT》報導，郭雪芙近日疑似脫單，和一名外國人交往。10月12日兩人遭週刊直擊，開車到一處餐廳用餐，總共5個人聚會，對象還包含袁艾菲夫妻檔。一行人吃飽喝足後有說有笑走去牽車，郭雪芙和外國男友十指緊扣，毫不避諱姐妹在現場，可見戀情已經見光；上車前男友還甜蜜摟郭雪芙的腰，互動相當有愛。而戴著口罩的郭雪芙臉上笑意藏不住，其實她早在去年就透露，自己規劃出國遊學3個月，出發前去算塔羅牌，被預言有機會談「異國戀」，當時郭雪芙笑說，「這個年紀再不去（遊學）就老了」不排斥接受新戀情，也希望能遇到聊天很愉悅的帥哥，如今身邊出現外國臉孔的男友，身材高壯，和郭雪芙朋友們也都能自在聊天，根本是預言成真。回顧郭雪芙的緋聞對象，出道16年的她，堪稱「演藝圈發電機」，經常和合作的男演員傳出戀情，情史包含王子（邱勝翊）、柯震東、唐禹哲、陳柏霖、威廉、唐振剛等人，各個都是男神級人物。其中，郭雪芙和孫其君的一段「烏龍情」最受人矚目，當時不僅傳出三角戀，郭雪芙還莫名被貼小三標籤，兩人甚至差一點步入禮堂；但最後男生求婚被拒絕，疑似有財務糾葛等問題，不過郭雪芙對於謠言從頭到尾都堅決否認，兩人交往到分手的故事都充滿戲劇性。