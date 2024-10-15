輸給八方雲集的對手是誰？2024台北牛肉麵節終於在上週末完美落幕，其中有不少店家摘金奪銀，收穫好名聲。其中最引人注目的還是作為鍋貼水餃專賣店的「八方雲集」，近幾年斜槓推出新品紅燒牛肉麵之後，廣受好評，甚至一舉奪下2024台北牛肉麵節紅燒組金牌，在網路爆出討論熱潮，許多人都嘖嘖稱奇表示：「斜槓最成功的應該就是八方雲集吧！」同時也好奇該場比賽到底誰奪下銀牌。
有許多網友在社群平台「Threads」分享各種新聞畫面寫下「蛤？八方雲集拿下牛肉麵節金牌......這會不會太強啊」、「看到八方雲集牛肉麵摘下金牌，真的很不敢相信，讓我更想知道誰是銀牌得主，還有他們的感受哈哈哈哈哈哈。」
貼文曝光後，都吸引超多網友按讚回覆「我也是很好奇銀牌得主的心情」、「難怪我昨天要去吃，店員跟我說賣完了....原來是得金牌的牛肉麵啊」、「銀牌也有好幾家啦，八方雲集是金牌的其中一家而已，並列的有三家」、「超推銀牌的六里屯，去花蓮玩吃過一次整個驚艷」、「銀牌的渝味食記便宜又好吃喔！上個月剛從高雄吃回來。」
輸給八方雲集奪銀牌！3店家起底水準高被讚爆、最便宜一碗140元開吃
那麼到底是誰在2024台北牛肉麵節奪下銀牌？由於八方雲集所在的組別是「最牛廚人競賽紅燒組」，而該組的銀牌有三家店，分別為「六里屯」、「小羅牛肉麵」以及「渝味食記重慶小麵」，三家在Google評價平均落在4.4顆星至4.7顆星的高分水準，其中最便宜的就是位於高雄的「渝味食記重慶小麵」，單碗紅燒牛肉麵只要140元，非常的親民。
值得一提的是，「渝味食記重慶小麵」原本名為「川渝重慶小麵」，是從屏東東港起家，後來改名在今年8月底才開了高雄第一家分店，沒想到隔不到兩個月就在2024台北牛肉節奪下銀牌！店家也在得獎後在臉書表示「這項殊榮是對我們不懈努力的肯定，我們將繼續以這份榮耀為動力，不斷提升我們的料理品質，讓每一位顧客都能品嚐到更精緻的牛肉麵風味，歡迎大家光臨，親自來品嚐我們的得獎佳作。」
2024台北牛肉麵節八方雲集奪金原因曝光！3家銀牌資訊也快筆記
至於外界好奇八方雲集牛肉麵奪冠的原因，評審長李怡君就表示：「我們評判紅燒牛肉麵的標準首重湯頭，接著是牛肉，最後是麵條，所以湯頭一定要好，香料不過、湯也不能太油，要有牛香跟醬油香，辣椒同時也不能放太多，我們是真的盲測所有作品，不知道哪一碗是八方雲集的，八方雲集的研發長梁社漢是香港人，所以我想應該是煲湯技術本來就很不錯。」
而如果八方雲集的牛肉麵大家已經吃過也沒關係，《NOWnews》也特別整理銀牌3家名店，包括店名、地址、電話營業時間以及價位，下回有到這些縣市的話，也不妨可以去吃看看他們用心烹煮的得獎作品哦！
🟡六里屯麵食專家（總店）
📍地址：花蓮縣吉安鄉建國路一段302號
📍電話：03-857-7809
📍營業時間：週一至週日中午1100-1430/晚上1700-2030
📍牛肉麵價位：175元至230元
🟡小羅牛肉麵
📍地址：基隆市中山區西定路113號
📍電話：0905272005
📍營業時間：週三至週日中午1200-1400/晚上1730-2000
📍牛肉麵價位：260元至300元
🟡渝味食記重慶小麵
📍地址：高雄市三民區吉林街243號
📍電話：07-322-9445
📍營業時間：週二至週日中午1100-1400/晚上1700-2030
📍牛肉麵價位：140元至150元
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貼文曝光後，都吸引超多網友按讚回覆「我也是很好奇銀牌得主的心情」、「難怪我昨天要去吃，店員跟我說賣完了....原來是得金牌的牛肉麵啊」、「銀牌也有好幾家啦，八方雲集是金牌的其中一家而已，並列的有三家」、「超推銀牌的六里屯，去花蓮玩吃過一次整個驚艷」、「銀牌的渝味食記便宜又好吃喔！上個月剛從高雄吃回來。」
輸給八方雲集奪銀牌！3店家起底水準高被讚爆、最便宜一碗140元開吃
那麼到底是誰在2024台北牛肉麵節奪下銀牌？由於八方雲集所在的組別是「最牛廚人競賽紅燒組」，而該組的銀牌有三家店，分別為「六里屯」、「小羅牛肉麵」以及「渝味食記重慶小麵」，三家在Google評價平均落在4.4顆星至4.7顆星的高分水準，其中最便宜的就是位於高雄的「渝味食記重慶小麵」，單碗紅燒牛肉麵只要140元，非常的親民。
值得一提的是，「渝味食記重慶小麵」原本名為「川渝重慶小麵」，是從屏東東港起家，後來改名在今年8月底才開了高雄第一家分店，沒想到隔不到兩個月就在2024台北牛肉節奪下銀牌！店家也在得獎後在臉書表示「這項殊榮是對我們不懈努力的肯定，我們將繼續以這份榮耀為動力，不斷提升我們的料理品質，讓每一位顧客都能品嚐到更精緻的牛肉麵風味，歡迎大家光臨，親自來品嚐我們的得獎佳作。」
2024台北牛肉麵節八方雲集奪金原因曝光！3家銀牌資訊也快筆記
至於外界好奇八方雲集牛肉麵奪冠的原因，評審長李怡君就表示：「我們評判紅燒牛肉麵的標準首重湯頭，接著是牛肉，最後是麵條，所以湯頭一定要好，香料不過、湯也不能太油，要有牛香跟醬油香，辣椒同時也不能放太多，我們是真的盲測所有作品，不知道哪一碗是八方雲集的，八方雲集的研發長梁社漢是香港人，所以我想應該是煲湯技術本來就很不錯。」
而如果八方雲集的牛肉麵大家已經吃過也沒關係，《NOWnews》也特別整理銀牌3家名店，包括店名、地址、電話營業時間以及價位，下回有到這些縣市的話，也不妨可以去吃看看他們用心烹煮的得獎作品哦！
🟡六里屯麵食專家（總店）
📍地址：花蓮縣吉安鄉建國路一段302號
📍電話：03-857-7809
📍營業時間：週一至週日中午1100-1430/晚上1700-2030
📍牛肉麵價位：175元至230元
🟡小羅牛肉麵
📍地址：基隆市中山區西定路113號
📍電話：0905272005
📍營業時間：週三至週日中午1200-1400/晚上1730-2000
📍牛肉麵價位：260元至300元
🟡渝味食記重慶小麵
📍地址：高雄市三民區吉林街243號
📍電話：07-322-9445
📍營業時間：週二至週日中午1100-1400/晚上1700-2030
📍牛肉麵價位：140元至150元