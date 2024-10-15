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▲八方雲集除了是鍋貼水餃專賣店之外，近幾年斜槓賣起牛肉麵，結果廣受好評，還拿下2024台北牛肉麵節金牌。（圖/記者張嘉哲攝）

▲從屏東東港起家的「川渝重慶小麵」，現在改名為「渝味食記重慶小麵」，主廚參加2024台北牛肉麵節摘下銀牌殊榮。（圖/渝味食記重慶小麵臉書）

▲六里屯麵食專家位於花蓮，是2024年台北牛肉麵節紅燒組銀牌，店內招牌紅燒牛肉拉麵非常有名。（圖/六里屯麵食專家臉書）

▲位於基隆的小羅牛肉麵也是名店，同時奪下2024台北牛肉麵節紅燒組銀牌，價位屬於偏高，但也是老饕的口袋名單。（圖/小羅牛肉麵臉書）

▲渝味食記重慶小麵參加台北牛肉麵節奪下紅燒組「銀牌」，店內用餐價格一碗只要140元超便宜！（圖/渝味食記重慶小麵臉書）

輸給八方雲集的對手是誰？2024台北牛肉麵節終於在上週末完美落幕，其中有不少店家摘金奪銀，收穫好名聲。其中最引人注目的還是作為鍋貼水餃專賣店的「八方雲集」，近幾年斜槓推出新品紅燒牛肉麵之後，廣受好評，甚至一舉奪下2024台北牛肉麵節紅燒組金牌，在網路爆出討論熱潮，有許多網友在社群平台「Threads」分享各種新聞畫面寫下貼文曝光後，都吸引超多網友按讚回覆、「超推銀牌的六里屯，去花蓮玩吃過一次整個驚艷」、「銀牌的渝味食記便宜又好吃喔！上個月剛從高雄吃回來。」那麼到底是誰在2024台北牛肉麵節奪下銀牌？由於八方雲集所在的組別是「最牛廚人競賽紅燒組」，，其中最便宜的就是位於高雄的「渝味食記重慶小麵」，值得一提的是，店家也在得獎後在臉書表示「這項殊榮是對我們不懈努力的肯定，我們將繼續以這份榮耀為動力，不斷提升我們的料理品質，讓每一位顧客都能品嚐到更精緻的牛肉麵風味，至於外界好奇八方雲集牛肉麵奪冠的原因，評審長李怡君就表示：「，香料不過、湯也不能太油，要有牛香跟醬油香，辣椒同時也不能放太多，而如果八方雲集的牛肉麵大家已經吃過也沒關係，📍地址：花蓮縣吉安鄉建國路一段302號📍電話：03-857-7809📍營業時間：週一至週日中午1100-1430/晚上1700-2030📍地址：基隆市中山區西定路113號📍電話：0905272005📍營業時間：週三至週日中午1200-1400/晚上1730-2000📍地址：高雄市三民區吉林街243號📍電話：07-322-9445📍營業時間：週二至週日中午1100-1400/晚上1700-2030