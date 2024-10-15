我是廣告 請繼續往下閱讀

MLB國聯分區系列賽G2，日籍球星大谷翔平這一場比賽再次熄火，全場沒有敲出安打，球隊打線也很沉寂，最終以3：7輸掉這一場比賽，賽後道奇隊主帥Dave Roberts表示，這一場比賽大都會投手幾乎都用速球攻擊大谷翔平的外角，不給他有猛掃的機會，先發左投Sean Manaea的投球角度，也讓大谷沒有那麼好攻擊。今天先發投手是196公分的左投Sean Manaea，他在七月底開始改變投球姿勢，降低投球角度，有點像是側肩投球的感覺。過去大谷翔平總計7次打擊，共敲出2支安打，打擊率為0.286，沒有全壘打演出。今天他則是3打數沒有安打，兩次靠保送上壘，被三振2次。Dave Roberts賽後表示，Manaea的投球姿勢讓大谷翔平比較沒有空間攻擊，而且對方今天頻頻把快速球丟到大谷外角，因為對方知道大谷拉內角球的能力很球，所以不給他有這樣攻擊的機會。以今天的打席來說，大谷翔平還有零星的內角球可以看，3、4打席就幾乎清一色是外角，5局下兩顆Sweeper讓他擊成滾地球出局，7局下的卡特球和伸卡球全部走在外角投出保送。9局下四縫線速球多數投在外角很開的位置，攻擊球種是滑球，最終大谷選成保送。