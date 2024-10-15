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美國股市昨（14）日全數走高，其中在輝達創新天價的推動下，道瓊指數首度站上43000點關卡，標普500指數也同創新高，激勵台北股市今（15）日開盤上漲108.41點、來到23083.7點，站穩23000點大關。大盤走高之際，中小型股也同步走高，櫃買指數開盤上漲0.24點、來到270.5點。權值股出面領軍，台積電開盤上漲10元、來到1055元；鴻海開盤上漲2元、來到201元；聯發科開盤上漲20元、來到1310元。美國股市昨日全數走高，債券市場因法定假日而休市，交易日相對清淡，華爾街延續了周五的強勁，在輝達創新天價的推動下，道瓊指數首度站上43000點關卡，標普500指數也同創新高。道瓊指數上漲201.36點或0.47%，收43065.22點；那斯達克指數上漲159.75點或 0.87%，收18502.69點；標普500指數上漲44.82點或0.77%，收5859.85點；費半指數上漲96.27 點或1.8%，收5432.21點。科技五天王只有亞馬遜收跌，Meta上漲0.08%，蘋果上漲1.65%，Alphabet上漲1.05%，微軟上漲0.68%，亞馬遜下跌0.68%。半導體股多數走高，輝達上漲2.43%，再創新天價，博通上漲0.46%，美光上漲1.33%，高通大漲4.74%，應用材料上漲4.31%，德儀上漲1.73%，AMD下跌1.56%。台股ADR也同步走高，台積電ADR上漲0.73%，日月光ADR上漲2.01%；聯電ADR上漲1.11%，中華電信ADR上漲0.88%。