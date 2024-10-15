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群益台灣精選高息ETF（00919）今（15）日發放配息，超過97萬股民受惠，平均每位受益人可拿到8275.9元，等於平均每個月有2758元配息收入。00919上次配息時，每位受益人平均每月有2452元息收，此次為第6次配息，增加了306元，成長幅度達12.47%。00919配息金額從前次的0.7元上升至0.72元，不僅呈現階梯式成長，甚至創新高。截至目前，若不含新成立的ETF，00919今年來增加的最新受益人數為所有台股ETF之冠，總受益人數突破百萬大關，來到100萬818人，成為第三檔百萬國民ETF。財富管理業者表示，00919所追蹤的指數，選股策略包括精準高息、精準領息等2大重點。精準高息是指選進來的成分股是依據上市櫃公司董事會當年度宣告的現金股利進行篩選，避免使用預測未來或是參考過去所造成的誤判。至於精準領息則是納進來的成分股都是尚未配息的高息股，確保投資的每一塊錢都能領到高息。配息頻率也採取每季配息（3、6、9、12月），滿足投資人打造穩定現金流的需。00919有收益平準金機制，從最新淨值組成觀察目前可分配投資收益為1.43元，收益平準金加上，加上資本平準金佔淨值的比例逾5成。