我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA熱身賽持續進行中，洛杉磯湖人新秀Bronny James在前三場比賽命中率不到10%，正負值也是聯盟墊底。今（15）日其父「詹皇」LeBron James在被問到此事時拒絕回答，他請媒體自己去問Bronny，稱對方已經是職業球員了，應該可以處理好這些壓力。Bronny在季前熱身賽出戰3場，總計11投1中，命中率只有9.1%，根據聯盟官網數據，Bronny在熱身賽所有總計至少出手10次的球員中，是唯一命中率不到10%的球員，排名聯盟墊底，排名第2的Cam Christie為16.7%。另外Bronny的場上正負值為-40，在已出賽的494名NBA球員中，同樣也是倒數第一，顯示當他在場上時對湖人是有負面影響的。詹皇拒絕回應Bronny狀況 請媒體去問本人談到Bronny的狀況，James拒絕做出回應，他帶著笑容說：「你們得自己去問他。他已經是個成年人了，問問他是如何應對這一切的。然後我再來回答。他已經是個成年人了，也名職業球員，他可以處理好這些壓力。但我們也知道無論是好是壞——人們都會很關注他。 」根據此前報導，Bronny開季應該會待在湖人隊的陣容之中，然後和父親完成「父子同場」的成就，之後他就會轉到發展聯盟磨練，在那裏他可以獲得更多上場時間以及犯錯的機會。