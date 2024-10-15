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▲孫安佐被韓森痛毆傷的不輕，臉部多處瘀青。（圖／翻攝Threads）

▲狄鶯（左）、孫鵬（中）都缺席孫安佐（右）比賽，孫鵬目前人在日本拍戲。（圖／狄鶯臉書）​

▲狄鶯（前左）過去非常寵兒子，孫安佐（前右）出包她都會去善後，這次卻罕見放手讓兒子去做想做的事。（圖／狄鶯臉書）

「星二代」孫安佐12日在格鬥真人秀《拳願之星》與「台中燒打雞」韓森進行擂台對決，慘遭痛扁，眉骨縫了2針，鼻青臉腫的傷勢恐破相，孫安佐的媽媽狄鶯見狀，昨（14）日也首度發聲，表示尊重兒子的決定，「他開心就好」，一向護子心切的狄鶯看到孫安佐滿臉傷，也冷靜地說：「沒事的，男孩子嘛」，一反常態讓粉絲很訝異。孫安佐在拳擊賽上遭痛毆，不少網友開玩笑留言：「狄鶯要哭了」，還有人惡搞狄鶯站出來PK韓森的照片，認為護子心切的狄鶯一定受不了孫安佐被打傷。但據《三立新聞網》報導，狄鶯昨日首度出面回應，她態度冷靜的說：「沒事的，男孩子嘛」，表示兒子要做什麼決定她都會尊重，孫安佐開心就好。對於網友惡搞她跟韓森的照片，狄鶯也大度的說「不重要」，表示不認識韓森，也不在乎對方的背景，只說「那他家的事」，對於孫安佐挨揍一事似乎相當看得開，讓粉絲訝異直呼，「媽媽不出面討公道了？」、「被打後我有聽他說話的樣子，跟我們正常人一樣了」、「阿母應該是希望被揍之後可以學乖，總比喊著去烏克蘭當戰士好」。孫安佐13日受訪時也有提到爸媽，他說出國拍戲的孫鵬很認可他，覺得他說到做到願意上台挑戰，非常帥氣。至於狄鶯比賽當天為何沒到場？孫安佐說是他故意勸狄鶯不要去的：「不想讓她（狄鶯）看我上去，怕她會難過，她鐵定有嚇到」，但孫安佐認為比賽就是這樣，沒有甚麼好解釋的。孫安佐也透露，這次比賽自己只練了2、3個禮拜的時間，覺得未來還有很大的進步空間，但這次的經驗還是讓他玩得很開心，「我一直都想打一場男子漢的比賽，想說能不能撐久一點，雖然輸但是全力以赴到最後。」孫安佐表示自己下場後有到醫院做處理，眉骨皮肉傷被縫了2針，其他無大礙。