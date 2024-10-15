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解放軍昨日進行圍台軍演，對此府院高層昨日召開國安高層會議應處，卻遭國安會前秘書長楊永明質疑，照片中桌上資料僅數頁，且沒有一個軍事背景人員與會，諷「又一次擺拍的國安會議？」對此行政院長卓榮泰表示，若沒有這場國安高層會議，那批評又會是另一種，說明當時自己完全不知道有人在拍照，大家很用心處理緊急發生與事後必須處理的情況，會議近2個小時，這是國家體制正常必須且負責任的運作，嚴陣以待、努力做好一切準備，過去如此，以後也會是如此，希望大家能支持與了解。對於遭諷國安高層會議擺拍，卓榮泰表示，針對任何沒有事先提前預警的演習，都會隊整個區域和平穩定帶來相當大的困擾，中國演習不僅在台灣周遭，更嚴重影響整個國際海空航權，引起世界提它國家注意。卓榮泰說，台灣在這個時候，總統賴清德緊急召開國安高層會議，這是應該有的應對措施， 如果沒有召開會議，那想必批評會是另外一種，竟然會稱這是擺拍，自己則是完全不知道有人在拍照，大家很用心在處理緊急發生與事後必須處理的情況。卓榮泰說，會議進行到將近10時許，聽了很多報告，總統賴清德做了很多指示，自己也對行政院做了一些必要的交代跟吩咐，這是國家體制正常必須且負責任的運作 ，希望大家能夠支持，政府也希望大家安心。卓榮泰表示，昨天相關單位一整天隨時注意股市狀況，國家經濟體質強韌，政府有責任要讓人民安心，屏除所有對國家經濟發展不當的影響，努力做好一切，嚴陣以待，持續做好準備。