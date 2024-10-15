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中共解放軍昨日在台灣周邊海空域展開「聯合利劍B」聯合軍演，海警艦艇也環島巡航，我國海巡也在第一時間掌握資訊，派巡防艇應對。不過，有海巡弟兄向政論節目爆料，「海巡的防彈背心、槍械等裝備遠遠不足」，國民黨前立委林郁方也認為，「連保護自己的信心都沒有，那怎麼去保護國民？」對此，海委會海巡署今（15）日表示，目前數量均能滿足實際執勤需要，並逐年辦理汰換籌補，提升裝備妥善，保障執勤安全。海巡署表示，為因應轄區勤務特性，海巡署訂有武器、防彈背心等裝備配賦基準，目前數量均能滿足實際執勤需要，並逐年辦理汰換籌補，提升裝備妥善，保障執勤安全。海巡指出，署現有65K2步槍妥善率達98.6%，迄今未發生膛炸等情事；每年在職訓練均依規定時機，實施手、步槍射擊訓練，鑑測合格者始得配發攜槍證，目前配槍勤務人員均為合格射手，有效遂行執法任務。守望哨均依照實際需求，配置固定式或手持式探照燈，編裝率已達100%；各項偵蒐裝備編裝率均達規定標準以上，並逐年汰舊換新，強化勤務效能。海巡署提到，現有1000噸級以上大型艦船計有17艘，各項造艦計畫至120年為止，將再完工交船1000噸級以上大型艦船11艘，各式艦船艇更高達213艘，並將持續建造大型艦船，提升海域執法能量，有效維護國家主權。海巡署呼籲，目前適逢中國海警船在我國周邊海域配合軍演進行巡航之際，各項灰色地帶襲擾、認知作戰等不實訊息層出不窮，海巡署呼籲國人切勿輕信未經查證之報導，支持海巡捍衛海疆，全力守護民眾安全。