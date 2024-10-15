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MLB美國職棒季後賽美聯冠軍戰G1，紐約洋基今（15）日在主場迎戰克里夫蘭守護者，此戰洋基派出明星左投Carlos Rodon擔綱先發，他則繳出6局僅失1分的優質先發，此戰首局洋基開路先鋒Gleyber Torres、第二棒Juan Soto就率先敲出安打上壘，但後續上場打擊的Aaron Judge遭到三振比賽來到3局下，洋基攻勢再起，首名上場打者Juan Soto鎖定對方一顆偏高的94英里伸卡球，後續守護者先發Alex Cobb控球失準，單局送出3次保送，但接替上場的Joey Cantillo控球同樣失準，同樣送出3次保送，，4局上條紋軍再靠著Aaron Judge的高飛犧牲打進帳1分，比數來到4：0。6局上守護者總算有所回應，首名上場打者Brayan Rocchio面對Rodon，一棒敲出左外野方向全壘打，守護者追回1分，後續8局上再靠著Steven Kwan的適時安打進帳1分，不過仍然未能逆轉比賽，總計洋基明星重砲「法官」Aaron Judge，此戰共2個打數沒有敲出安打，有1次的高飛犧牲打，並選到1次四壞保送，進帳1分打點，也幫助球隊跑回1分，