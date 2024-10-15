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藍白聯手卡關明年度中央總預算案，至今仍無法在立院委員會實質審查，朝野上周吃了「和解飯」，也將在本周進行朝野協商，對此行政院長卓榮泰今（15）日接受媒體聯訪時表示，對總預算只有一個立場，就是不得增加以提議或提案方式，來增加政院編列預算負擔支出，這都是違憲，若立院用其他方式增加政院預算，那施政報告根本毫無意義，因此在《憲法》、《預算法》與《財政紀律法》嚴守之下都可以談，「沒有一方是鐵板一塊」。卓榮泰今日接受媒體聯訪時，特別提及總預算一事，表示很欣慰看到這禮拜立院就會召開朝野協商，政院事實上對總預算只有一個立場，就是依據《預算法》規定，立院審查預算時不得為增加提議，任何提議或提案來增加政院編列預算負擔支出都是違憲，對《預算法》與《財政紀律法》都是迫害。卓榮泰表示，行政院負責提出施政報告，立院就施政報告質詢，未來如果立院用其他方式增加行政院預算，施政報告毫無意義，自己秉持的就是這個立場，不用立法院提議方式增加行政院預算，大家在 在《憲法》、《預算法》與《財政紀律法》嚴守之下都可以談，「沒有一方是鐵板一塊」。卓榮泰說，在上周有相當多的想法，只是苦無機會進行溝通協調，很欣慰看到這幾天要召開朝野協商，很希望協商能夠順利，政院方面也提出幾項可以解決的方案，若總預算通過付委審查，在時間內合法通過，那人民是最大贏家，反觀若卡關，人民就是最大的輸家，「我們胸有成足、充滿誠意，最終目的是讓國家繼續順利向前」。