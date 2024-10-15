我是廣告 請繼續往下閱讀

▲記者實際操作，目前台北桃園飛東京成田，還有許多日期來回含稅價是1萬4千多元，而且是早去晚回的航班。（圖／翻攝長榮官網）

▲記者於國泰航空官網實測，台北（桃園）飛東京成田，來回含稅價約只要1萬1910元，自11月開始，還有相當多日期都是此價格。（圖／翻攝國泰航空官網）

▲華航的「與華航共創回憶 分享預言抽帛琉機票」 互動活動，有機會抽中「帛琉機票」。（圖／資料照，雄獅旅遊提供）

▲2024 ITF台北國際旅展於11月1日至11月4日在台北南港展覽館登場。（圖／NOWnews社群中心）

號稱每年全台最大的旅展台北國際旅展ITF，即將於11月登場，包含華航、長榮、與國泰三家航空公司，目前都推出線上旅展，《NOWnews今日新聞》整理三家航空的優惠內容，其重點航班的票價，其中針對國人最常飛的日本來說，想飛往東京，最便宜的是國泰航空，1萬1千多元就能從台北桃園飛往東京成田機場，且不需轉機。今日起到11月15日，可以預訂今日起到2025年9月30日的航班。通常長榮航空都號稱打到72折優惠，但是基本上價，因此價格即便高一些，卻能讓旅客在國外時間「玩好玩滿」是一大優勢。其中，台北桃園飛港澳價格最漂亮，。至於國人最關注的日本部分，記者實際操作查詢，發現到台北桃園飛東京、大阪的去程航班時間有機會選到早上（約7、8、9點）出發是最大優點，另外，其他如美西線、 歐洲線等都有3萬元上下的優惠價格。即日起至11月15日，推出最優85折起優惠，此次針對67個全球精選航點包含中國大陸、東南亞、中東/南亞、北美、歐洲、紐澳、非洲等，適用出發日期為即日起至2025年6月30日（2025年1月24日至1月31日不適用）。其中最受國人喜愛的日本，。另外，預訂香港、東京及名古屋等熱門航點，兩人或以上成人同行享8折優惠，並同步推出會員專屬優惠。另外，香港航線也相當優惠，台北桃園出發有來回含稅價6212 元起之優惠；高雄出發香港，更是降到5968元起。全航線77折起線上旅展活動，針對多航點推出促銷機票，像是，國人最愛的日本沖繩來回未稅價5661元起（含稅後9173元起，同樣不到1萬）、另有加碼多項優惠活動，像是於華航「全航線機票77折」ITF線上旅展活動期間，購買機票完成登錄就能獲得Klook新戶eSIM 0元起優惠碼及MOMO購物折價券；還可抽獎北美、歐洲、東北亞、東南亞與香港的「任選航點商務艙機票」。還有「與華航共創回憶 分享預言抽帛琉機票」 互動活動，消費者進入活動網站參與互動遊戲，分享與華航的未來旅程回憶照片至社群，並填寫相關資料，有機會抽中「帛琉機票」。