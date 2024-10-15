號稱每年全台最大的旅展台北國際旅展ITF，即將於11月登場，包含華航、長榮、與國泰三家航空公司，目前都推出線上旅展，《NOWnews今日新聞》整理三家航空的優惠內容，其重點航班的票價，其中針對國人最常飛的日本來說，想飛往東京，最便宜的是國泰航空，1萬1千多元就能從台北桃園飛往東京成田機場，且不需轉機。
📍長榮航空
今日起到11月15日，可以預訂今日起到2025年9月30日的航班。通常長榮航空都號稱打到72折優惠，但是基本上優惠後的票價幾乎都比國泰航空、華航等要來得高一些。但是因為時間段大多非常好，有許多「早去、晚回」的航班都適用此優惠價，因此價格即便高一些，卻能讓旅客在國外時間「玩好玩滿」是一大優勢。
其中，台北桃園飛港澳價格最漂亮，飛澳門來回含稅價5394元起、香港還回含稅價6220元起。至於國人最關注的日本部分，記者實際操作查詢，發現到台北桃園飛東京、大阪的去程航班時間有機會選到早上（約7、8、9點）出發是最大優點，飛沖繩1萬有找，只要來回含稅價9502元起；飛東京成田1萬4254元起、飛大阪1萬3158元起。另外，台北松山機場飛東京羽田則是1萬4680元起。其他如美西線、 歐洲線等都有3萬元上下的優惠價格。
📍國泰航空
即日起至11月15日，推出最優85折起優惠，此次針對67個全球精選航點包含中國大陸、東南亞、中東/南亞、北美、歐洲、紐澳、非洲等，適用出發日期為即日起至2025年6月30日（2025年1月24日至1月31日不適用）。
其中最受國人喜愛的日本，台北桃園飛東京成田機場，竟有來回含稅價只要1萬1910元之優惠；台北（桃園）飛大阪關西，來回含稅價僅1萬2238元；台北（桃園）飛名古屋，來回含稅價也僅1萬1300 元。另外，預訂香港、東京及名古屋等熱門航點，兩人或以上成人同行享8折優惠，並同步推出會員專屬優惠。兩人成行之後，台北桃園飛東京成田每人來回含稅價只要1萬1371元。
另外，香港航線也相當優惠，台北桃園出發有來回含稅價6212 元起之優惠；高雄出發香港，更是降到5968元起。
📍中華航空
全航線77折起線上旅展活動，針對多航點推出促銷機票，像是香港未稅價3016元起（含稅後約6550元起），國人最愛的日本沖繩來回未稅價5661元起（含稅後9173元起，同樣不到1萬）、東京來回未稅價9210元起（含稅後1萬2549元起）。
另有加碼多項優惠活動，像是於華航「全航線機票77折」ITF線上旅展活動期間，購買機票完成登錄就能獲得Klook新戶eSIM 0元起優惠碼及MOMO購物折價券；還可抽獎北美、歐洲、東北亞、東南亞與香港的「任選航點商務艙機票」。
還有「與華航共創回憶 分享預言抽帛琉機票」 互動活動，消費者進入活動網站參與互動遊戲，分享與華航的未來旅程回憶照片至社群，並填寫相關資料，有機會抽中「帛琉機票」。
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今日起到11月15日，可以預訂今日起到2025年9月30日的航班。通常長榮航空都號稱打到72折優惠，但是基本上優惠後的票價幾乎都比國泰航空、華航等要來得高一些。但是因為時間段大多非常好，有許多「早去、晚回」的航班都適用此優惠價，因此價格即便高一些，卻能讓旅客在國外時間「玩好玩滿」是一大優勢。
其中，台北桃園飛港澳價格最漂亮，飛澳門來回含稅價5394元起、香港還回含稅價6220元起。至於國人最關注的日本部分，記者實際操作查詢，發現到台北桃園飛東京、大阪的去程航班時間有機會選到早上（約7、8、9點）出發是最大優點，飛沖繩1萬有找，只要來回含稅價9502元起；飛東京成田1萬4254元起、飛大阪1萬3158元起。另外，台北松山機場飛東京羽田則是1萬4680元起。其他如美西線、 歐洲線等都有3萬元上下的優惠價格。
📍國泰航空
即日起至11月15日，推出最優85折起優惠，此次針對67個全球精選航點包含中國大陸、東南亞、中東/南亞、北美、歐洲、紐澳、非洲等，適用出發日期為即日起至2025年6月30日（2025年1月24日至1月31日不適用）。
其中最受國人喜愛的日本，台北桃園飛東京成田機場，竟有來回含稅價只要1萬1910元之優惠；台北（桃園）飛大阪關西，來回含稅價僅1萬2238元；台北（桃園）飛名古屋，來回含稅價也僅1萬1300 元。另外，預訂香港、東京及名古屋等熱門航點，兩人或以上成人同行享8折優惠，並同步推出會員專屬優惠。兩人成行之後，台北桃園飛東京成田每人來回含稅價只要1萬1371元。
另外，香港航線也相當優惠，台北桃園出發有來回含稅價6212 元起之優惠；高雄出發香港，更是降到5968元起。
📍中華航空
全航線77折起線上旅展活動，針對多航點推出促銷機票，像是香港未稅價3016元起（含稅後約6550元起），國人最愛的日本沖繩來回未稅價5661元起（含稅後9173元起，同樣不到1萬）、東京來回未稅價9210元起（含稅後1萬2549元起）。
另有加碼多項優惠活動，像是於華航「全航線機票77折」ITF線上旅展活動期間，購買機票完成登錄就能獲得Klook新戶eSIM 0元起優惠碼及MOMO購物折價券；還可抽獎北美、歐洲、東北亞、東南亞與香港的「任選航點商務艙機票」。
還有「與華航共創回憶 分享預言抽帛琉機票」 互動活動，消費者進入活動網站參與互動遊戲，分享與華航的未來旅程回憶照片至社群，並填寫相關資料，有機會抽中「帛琉機票」。