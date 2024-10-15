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▲未來10天主要受東北季風影響，前半段降雨較少，週末起北台灣降雨增多。（圖／賈新興提供）

時序來到10月中，東北季風南下的頻率也越來越高，中央氣象署表示，；氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興則指出，明（16）日和週六（10/19）都將有一波東北季風，賈新興表示，週六之前，由於北方冷高壓的中心在中國山東半島附近，因此冷空氣沒有非常順利抵達台灣，，要留意北台灣、東北部降溫、雨勢變多的情況。近期天氣部分，賈新興指出，明天受東北季風影響，一直到週四（10/17），北海岸、基隆至東北角有零星短暫雨，午後山區有零星短暫雨；週五（10/18）天氣較好，僅午後中苗山區及宜花有零星短暫陣雨。週六至下週四（10/24），受東北季風影響，北部及東北部天氣稍轉涼；其中在；週日，北部山區及宜蘭有局部短暫雨，午後台中以南山區有零星短暫雨。下週一（10/21），午後山區轉多雲；下週二（10/22），桃園以北及宜花有局部短暫陣雨；下週三（10/23），新竹以北及宜花有局部短暫雨，午後台中以南山區、高屏及台東有零星短暫雨；。下週四，桃園以北及宜蘭有局部短暫雨，午後南投以南山區及花東山區有零星短暫雨。