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前總統馬英九今（15）日出席「新國會智庫成立茶會」。馬英九在致詞時痛批賴清德，雖然言必聲中華民國，但從來不遵守中華民國憲法固有疆域的規定，硬是把大陸排除在我國領土之外，可見中華民國對賴清德來說，只不過是台獨人士用來利用，作為借殼上市的工具而已。馬英九致詞時直指，現在民進黨經常藉著側翼網軍，帶風向企圖影響媒體，民意越來越難被真切地發掘出來，並且傳播出去，尤其是在兩岸、能源政策這兩方面問題最為顯著嚴重，所以國民黨立委羅智強這時候成立「新國會智庫」正是時候。馬英九認為，相信透過公正客觀的民調數據，可以反映民眾意見並吸引更多人對公共議題的關注，打破民進黨所設下的一言堂，讓國會的立法更接近民意，強化對行政權的監督。馬英九提及，回顧民進黨執政八年到今天，越來越走向威權統治，背離廣大民意，不久前國民黨、民眾黨通過國會改革法案，卻被賴清德一聲令下，憲法法令居然就予以凍結，讓支持國會改革的人民非常失望，也讓人民看清，民進黨獨裁的真面目。馬英九說，最近天下雜誌針對一項大規模的民調顯示，七成的民眾認為台灣有缺電的風險，支持繼續使用核電，六年前就是2018年的時候「以核養綠」公投，也顯示核綠並存的是多數民意認為最佳能源轉型的方案，但是民進黨政府就是不予理會，就是要堅持廢核。馬英九直言，蔡英文、賴清德都硬說台灣不缺電，但大多數民眾卻親身經歷一次的大停電，去年民生電價總共漲了近四成，工業電價能更大漲六成六，電價漲不停，台電去年全年一共虧損 5460億元，這個顯示什麼？顯示民進黨錯誤的能源政策，這個教訓難道還不能讓難辭其咎的民進黨幡然醒悟嗎？馬英九續指，台灣主流民意希望很安和，結果賴清德才剛上任就拋出中華民國與中華人民共和國互不隸屬的新兩國論，擺明選擇追求台灣獨立的路線，這不僅違反憲法，引發國際疑慮更刺激大陸，多次對台灣實施軍事演習，把台灣2300萬人帶向險境。馬英九說，最近賴清德雖然言必聲中華民國，但從來不遵守中華民國憲法固有疆域的規定，硬是把大陸排除在我國領土之外，可見中華民國對賴清德來說，只不過是台獨人士用來利用，作為借殼上市的工具而已，同樣的在能源政策方面，人民也希望能源多元化，不要搞那些毫無可能的非核家園政策。