大谷翔平壘上無人打擊率掛蛋！洛杉磯道奇今（15）日迎來國聯冠軍戰G2，在主場繼續交手紐約大都會，日籍球星大谷翔平單場3打席沒有安打、選到2次四壞球保送，終場道奇以3：7敗給大都會。本場比賽過後，大谷翔平在今年季後賽壘上無人的打擊率仍然掛蛋，總計19個打席沒有敲出任何安打，對此，道奇主帥Dave Roberts則回應：「不打算調整棒次。」
壘上有人才敲安 擔任首棒有隱憂
國聯冠軍戰G2，大谷翔平依然扛下第一棒、指定打擊，雖然在比賽後半段的2次打席機會，都靠著四壞球保送上壘，但前3個打席面對大都會先發投手Sean Manaea，吞下2次三振，且沒能從他手中敲出安打。
根據日本媒體《中日體育》指出，大谷翔平目前在季後賽出戰7場比賽，壘上有人的狀況下，總共8打席就敲出6支安打，展現絕佳的機會掌握能力。然而，在壘上無人的狀況下，大谷翔平總共19個打席，卻沒有擊出任何安打，對於擔任球隊的開路先鋒而言，是較為不理想的狀況。
主帥直言不會調整 Betts表態不擔心
對於是否考慮更改棒次，道奇總教練Dave Roberts表示：「老實話，現在打線的狀態很好，沒有打算調整棒次。大谷翔平1場比賽裡面，可能會有5個打席，他是我們最好的打者，所以我希望他能站上打擊區5次。」
另一方面，原先在陣中擔任核彈頭的「MVP打線」成員Mookie Betts，在得知大谷翔平壘上無人的打擊率狀況後，也表示：「他沒問題的。」顯現對大谷翔平相當的信任。大谷翔平目前在季後賽的打擊率為2成22、上壘率3成44、長打率3成33，共7場比賽敲出1發全壘打。
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國聯冠軍戰G2，大谷翔平依然扛下第一棒、指定打擊，雖然在比賽後半段的2次打席機會，都靠著四壞球保送上壘，但前3個打席面對大都會先發投手Sean Manaea，吞下2次三振，且沒能從他手中敲出安打。
根據日本媒體《中日體育》指出，大谷翔平目前在季後賽出戰7場比賽，壘上有人的狀況下，總共8打席就敲出6支安打，展現絕佳的機會掌握能力。然而，在壘上無人的狀況下，大谷翔平總共19個打席，卻沒有擊出任何安打，對於擔任球隊的開路先鋒而言，是較為不理想的狀況。
主帥直言不會調整 Betts表態不擔心
對於是否考慮更改棒次，道奇總教練Dave Roberts表示：「老實話，現在打線的狀態很好，沒有打算調整棒次。大谷翔平1場比賽裡面，可能會有5個打席，他是我們最好的打者，所以我希望他能站上打擊區5次。」
另一方面，原先在陣中擔任核彈頭的「MVP打線」成員Mookie Betts，在得知大谷翔平壘上無人的打擊率狀況後，也表示：「他沒問題的。」顯現對大谷翔平相當的信任。大谷翔平目前在季後賽的打擊率為2成22、上壘率3成44、長打率3成33，共7場比賽敲出1發全壘打。