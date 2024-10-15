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▲Dave Roberts表示，這一場比賽大都會投手幾乎都用速球攻擊大谷翔平的外角，不給他有猛掃的機會，先發左投Sean Manaea的投球角度，也讓大谷沒有那麼好攻擊。（圖／美聯社／達志影像）

大谷翔平壘上無人打擊率掛蛋！洛杉磯道奇今（15）日迎來國聯冠軍戰G2，在主場繼續交手紐約大都會，日籍球星大谷翔平單場3打席沒有安打、選到2次四壞球保送，終場道奇以3：7敗給大都會。國聯冠軍戰G2，大谷翔平依然扛下第一棒、指定打擊，雖然在比賽後半段的2次打席機會，都靠著四壞球保送上壘，但前3個打席面對大都會先發投手Sean Manaea，吞下2次三振，且沒能從他手中敲出安打。根據日本媒體《中日體育》指出，大谷翔平目前在季後賽出戰7場比賽，壘上有人的狀況下，總共8打席就敲出6支安打，展現絕佳的機會掌握能力。對於是否考慮更改棒次，道奇總教練Dave Roberts表示：「顯現對大谷翔平相當的信任。大谷翔平目前在季後賽的打擊率為2成22、上壘率3成44、長打率3成33，共7場比賽敲出1發全壘打。