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可樂旅遊今（15）日宣布，將自2025年1月1日起全體加薪，正職員工全員皆享，平均調幅最高達10%，預估每年人事成本增加近5000萬。可樂旅遊，表示打造幸福企業不遺餘力，如同品牌理念「分享世界的美好Share a better world」，可樂旅遊也不吝分享實質福利予全體員工。為感謝同仁辛勤付出，並提供更好的薪酬福利、強化留才。可樂旅遊董事長黃明峰認為，「唯有同仁幸福，旅客才會幸福」，可樂旅遊深知「人才，是企業發展至關重要的資產」、「善待人才，才能留住人才」。因此，在實質上的薪酬福利外，對於表現優異及績效卓越的員工，可樂旅遊更不吝給予晉升表揚，2023年起至今總計拔擢了近500名同仁，給予同仁最大的肯定。疫情後，旅遊產業雖迎來榮景，卻也同時面臨產業結構改變、缺工等考驗，可樂旅遊對外有各國供應商大量資源投入與旅遊元件開發，對內則有企業上市櫃計畫啟動，公司現有人力已無法滿足及因應。為此，可樂旅遊繼施行「門市店長百萬年薪惜才計畫」後，將更進一步盤點市場薪資結構作為內部調整依據，期許以旅業市場最有競爭力的薪資條件，吸引更多優秀人才加入。目前可樂旅遊已針對產品、業務、行銷、數位科技、AI工程、資安工程與行政等領域，開出逾百職缺，積極招募對旅遊產業有熱忱的人才加入，在具競爭力的薪資條件基礎上，可樂旅遊亦規畫有諸多員工福利，像是按摩舒壓服務、定期健檢、旅遊商品員工優惠價、端午及中秋禮盒禮金、提撥部門公基金等，致力打造充滿幸福感的工作環境。