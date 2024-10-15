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▲蕭敬騰、Summer世紀婚禮，許多藝人都到場祝福。（圖／喜鵲提供）

▲坤達笑回柯震東說，「謝謝你陪我，愛你喔。」（圖／翻攝自坤達IG）

金曲歌王蕭敬騰與經紀人老婆Summer在13日補辦婚禮，現場眾星雲集，賓客多達600人。而婚禮到了中段之後，現場藝人也全都玩瘋，今年憑藉戲劇《不夠善良的我們》入圍金鐘獎迷你劇集男配角獎的柯震東，也在好友坤達的邀約下，在現場大跳夯曲〈星期五晚上〉的16蹲。不過事後柯震東抱怨，「真不該跳什麼16蹲，腿痠到不能起身」，還標記坤達說，「幹嘛叫我上台啦！」笑翻所有網友。蕭敬騰婚宴主題是「以婚禮為名的一場親友會」，希望親友都可以玩得開心，因此沒有特別安排節目，全由大家各自發揮，果然眾多藝人都玩開了，小S在台上獻唱〈舞女〉，金曲歌王庾澄慶（哈林）登台開唱經典歌曲〈情非得已〉，周興哲也上台嗨唱紅髮艾德的婚禮歌曲〈Perfect〉。除了歌曲表演之外，坤達、柯震東、王子還在台上帶來今年超夯的〈星期五晚上〉16蹲舞步，蕭敬騰在後方看了也忍不住跟著一起嗨跳。不過到了隔天，柯震東就在threads上抱怨，「昨天真不該在婚禮上跳什麼16蹲的…今天腿酸（痠）到一個不能起身」，似乎是在婚禮上太嗨，隔天起來才因為身體痠痛而感到後悔，他還在文末點名好友坤達，開玩笑說「幹嘛叫我上台啦！」文章曝光後吸引1.5萬人按讚，不少人笑說「同手同腳的部分有進步了」、「但是你跳很好看，也很可愛」、「超級好笑，但有比上次跳得好」、「跟我們家達哥多練就沒事了」、「要多跳幾次就不會哈哈」、「有生之年居然能看到你跳舞，而且還是16蹲，好喜歡，多跳一點」，坤達本人看了也笑說，「好啦，謝謝你陪我，愛你喔。」