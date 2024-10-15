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▲ 左邊：行政院人事行政總處人事長蘇俊榮，右邊：民眾黨不分區立委吳春城。（圖／民眾黨提供）

國家發展委員會預計在17日發布已經遲了兩個月的最新人口統計推估數字，民眾黨立委吳春城14日在質詢行政院人事行政總處人事長蘇俊榮時指出，國發會遲遲沒有公布數字，原因就是台灣的「高齡化」與「少子化」比原先預估的情況更糟，但是36萬的公務大軍，腦袋中有個觀念嗎？吳春城建議，人事總處底下有個「教育訓練中心」（公務人力發展學院），應該安排人口問題及政策的課程，讓公務員有所警覺。吳春城表示，全球面臨數位化、高齡化、全球化，21世紀已進入全面改變的時代，但政府卻還是「20世紀的機器」，民間企業都有CEO（執行長），如果企業想要有所變革，CEO身邊最重要的人就是人資長，他想請問人事長， 覺得自己在政府當中是「帶頭的人、思考變革的人」，還是只是「牛尾」？只負責處理善後的事情？吳春城表示，自己在立法院談了一個會期的「壯世代」，發現政府一直沒有這種觀念，1970年的人口金字塔圖，當時的人口中位數是19歲，但到了2040年，人口的中位數變成了52歲，台灣的人口結構出現天翻地覆變化；預計這個星期四（17日）國發會將會公布最新的人口推估結果，國發會這份報告每隔兩年會在八月會公布，但這次已經拖到了10月還不敢公布，上次他質詢國發會主委劉鏡清，遲遲不敢公布是不是因為情況更加嚴重、並且嚴重到不敢公布？劉主委點頭稱是。吳春城指出，由此可以看到台灣「高齡化、少子化」的人口問題有多嚴重，但政府領導的36萬公務大軍，腦袋中有這個觀念嗎？因此他要特別提醒人事長蘇俊榮三件事，第一件就是「觀念翻新，『人總』有責」，政府對於高齡者可說是處處歧視，除了衛福部，幾乎所有部會對於高齡者都沒有相關政策及預算編列，甚至在質詢國科會主委吳誠文有沒有針對高齡者的科技政策時，竟聽到「科技政策不能為『特定人』服務」這樣的回答！吳春城不禁搖頭說，高齡者已經佔了全國三分之一人口，卻被吳主委視為「特定人」，這樣的觀念是要嚇死人嗎？吳春城進一步表示，我們政府很多公務人員，還停留在1970年的觀念在看待2040年的高齡社會，台灣再過80天就進入「超高齡社會」，他詢問人事長，人事總處有一個「教育訓練中心」（公務人力發展學院），是不是應該安排一些人口問題及政策的課程，讓大家（公務員）有所警覺。第二件是「數位平權」的問題，政府導入AI是好事，但事實上卻是讓高齡者對於政府導入的AI「ㄟ唉」（台語），之前疫情爆發時，因為不能出門，民眾從「外叫點餐、在家看影片、打疫苗、訊息通報」等，民眾的生活所需幾乎都得靠數位化，但是連首都台北市都有60％的高齡者沒能使用數位化資源，政府到底有沒有去顧到這一塊？政府都在做偏鄉、兒童數位落差，城鄉數位落差大概是5%，但「年齡數位落差」卻像是「斷崖」，有著極大的差異。吳春城還提醒人事長蘇俊榮第三件事，就是公務人員的退休制度，之前有一則新聞，有個人被台鐵錄取，結果在報到後一個星期就開始辦理退休，因為他已經年滿65歲，這是不是一件很荒謬的事？上個會期勞基法54條修正通過，讓年滿65歲的勞工在經由勞資協商後可以延後退休，很多人跟著紛紛反應，軍公教是否也可以延後退休年齡？經詢問過包括考試院銓敘部等單位，最後得到的答案是應由「行政院人事行政總處」負責，吳春城因此詢問人事長蘇俊榮，是否到了應該要大幅檢討公務人員退休制度的時候了？尤其是現在公務體系的人力斷層非常嚴重，應該要立即啟動討論與修法工作。