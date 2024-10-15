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藍白《財政收支劃分法》修正案版本日前已趨於一致，將力拼本會期完成修法，立院財委會召委陳玉珍預計21日討論修法。行政院長卓榮泰今（15）赴立院院會備質詢時，面對藍白立委催促行政院提出修法版本時則強調，還沒看到比現行更好的版本；不過，他樂見立院本周朝野協商總預算時，也可進行討論。面對立委質疑為依法編列預算，他則強調：「如果一直卡總預算，我們未來怎麼討論地方合作呢？」6月19日立院財委會做成決議，財政部應在新會期開議時提出《財劃法》修法版本，但迄今財政部都未提出。民眾黨立委黃珊珊、國民黨立委林德福及鄭正鈐今在立院院會財政組總質詢時，針對此事向行政院長卓榮泰追究為何不提？卓榮泰則強調，目前尚未看到比現行版本更好、執行更有把握的版本。財政部長莊翠雲也解釋，當時有回應財委會決議時間上有困難，畢竟共識取得不易。不過，鄭正鈐仍不滿指出，新竹市去年創收2968億元，排名全國第三；所得稅貢獻3066億元、佔全部所得税收的16.7%。但新竹市去年拿到的統籌分配款竟然只有63.5億元、約1.5%，照現行方式根本是「不公平對待」。黃珊珊認為，國民黨團版本已修正將中央統籌分配款調降至3208億元，與民眾黨團版本的2700多億元已經靠攏，希望財政部、行政院還是應該提出自己的版本進行審查。卓榮泰則強調，樂見政院與立院的氣氛朝向好的方向發展，本周立院有機會召開朝野協商總預算，屆時《財劃法》也可進行討論。至於在野黨團砲轟行政院未依法編列總預算，卓榮泰則回應，「如果一直卡總預算，我們未來怎麼討論地方合作呢？」