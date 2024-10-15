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基隆市長謝國樑罷免案日前落幕，謝國樑成功守住基隆，面對綠營醞釀「大罷免潮」。對此，國民黨主席朱立倫今（15）日表示，國民黨不畏戰不懼戰，若民進黨持續用這樣惡質的方式，會號召民眾站起來，保護善的力量。朱立倫今日上午出席國民黨立委羅智強成立的「新國會智庫成立茶會」，會前受訪被問到大罷免潮？朱立倫說，台灣須要善良、安定而非報復心態，不可用不甘願心態，民進黨就是輸了地方不甘願罷免謝國樑，輸了國會想罷免立委，執政黨應為人民做事，而非在不甘願循環中，這是惡性循環，會讓台灣永無寧日。朱立倫強調，國民黨決心是為全民打拚，並且不畏戰不懼戰，若民進黨持續用這樣惡質的方式，會號召民眾站起來，保護善的力量，保衛台灣安定的力量。針對前天謝國樑成功度過罷免危機，朱立倫說，基隆市民用智慧選擇善良、安定，台灣需要的就是這些力量，而非用報復、仇恨心態去對抗在野黨，很多基隆市民都說，民進黨選輸不敢選就想用罷免方式重選，政治將一直動盪下去。