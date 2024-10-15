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▲今天晚上開始北台灣降雨稍微增多，週六鋒面、東北季風接力，降雨時間更加持續。（圖／中央氣象署）

今（15）日晚間天氣將有一些變化，天氣風險公司分析師林孝儒表示，並持續至明（16）日，週四、週五（10/17、10/18）天氣回穩，週六（10/19）東北季風來襲，北部、東半部將有一波顯著的雨勢及降溫。林孝儒說明，，東部有短暫陣雨、午後山區有短暫雷陣雨，高溫普遍都在30度以上，低溫約22至25度，日夜溫差較大；隨著位於蒙古一帶的大陸冷高壓逐漸南下，，迎風面地區包括北部、東北部（北海岸、基隆至宜蘭）有局部短暫陣雨，氣溫因降雨而略有下降，高溫在28至30度。週四、週五轉為「高壓迴流」偏東至東南風環境，，午後各山區也有雷陣雨，提醒民眾，本週戶外活動要做好防曬並多補充水分，早晚溫差也比較大，越往南越明顯，前往山區活度則要留意午後雷陣雨。林孝儒提及，週末有一波東北季風南下增強影響，預測對中南部影響仍小，維持晴時多雲、較穩定天氣。不過，